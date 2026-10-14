U NEMAČKOJ SVE VIŠE DEČIJIH BRAKOVA: Udate i devojčice od 11 godina

U JUGOZAPADNOJ Nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg, od 2012. godine zvanično je zabeleženo 358 dečjih brakova, ali je do danas samo osam pravno poništeno. Podaci su objavljeni u odgovoru pokrajinske vlade na upit poslanika AfD-a Nikolausa Butakoglua i Emeli Knor.

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Regionalna administracija u Tibingenu je zadužena za prikupljanje podataka, a odgovor je stigao od Ministarstva unutrašnjih poslova, javlja Juronjuz .

Udate i devojčice od 11 godina

Osam pravno obavezujućih poništenja braka dogodilo se između 2018. i 2024. godine. Među dokumentovanim slučajevima je i brak jedanaestogodišnje iračke devojčice sa sedamnaestogodišnjim sunarodnikom, koji je poništen 2020. godine.

Još 2018. godine, zakonski je raskinut brak četrnaestogodišnje avganistanske devojčice i tridesetogodišnjeg muškarca.

Godine 2024. poništena su još dva takva braka: jedan između šesnaestogodišnje nemačke devojčice i dvadesetpetogodišnjeg pakistanskog muškarca, i drugi između šesnaestogodišnje sirijske devojčice i dvadesetsedmogodišnjeg sirijskog muškarca.

Poslanik Nikolaos Butakoglu je na Fejsbuku napisao da je problem „zaista strašan“ i da se o njemu ćuti kao o tabu temi.

🇩🇪 Girls as young as 11 are among the 358 child marriage cases recorded in one German state since 2012. Only eight marriages were formally annulled. Cases involved men from Syria, Iraq and Pakistan. Follow: @europa https://t.co/xhmYKn5Qfx — Europa.com (@europa) October 13, 2026

Ministarstvo pojašnjava da se bavi isključivo brakovima sklopljenim u inostranstvu. U Nemačkoj je Zakon o suzbijanju dečjih brakova na snazi od leta 2017. godine, a Bundestag je 2024. godine usvojio nova pravila kako bi zaštitio maloletnike u brakovima sklopljenim u inostranstvu.

Stotine slučajeva bez sudske intervencije

Za preostalih 350 slučajeva zabeleženih od 2015. do 2026. godine, navodi se da su zaključeni „na druge načine“.

Pokrajinska vlada kao razloge navodi smrt supružnika, punoletstvo, odluku da se ne traži poništenje braka ili novi brak u inostranstvu.

U ovim slučajevima, dakle, nije bilo konačnog sudskog poništenja braka. Zapisi za 2023. godinu uključuju slučaj dvanaestogodišnje avganistanske devojčice udate za dvadesetjednogodišnjeg Avganistanca, a statistika takođe više puta prikazuje devojčice uzrasta 13 i 14 godina.

Najnoviji unosi iz 2026. godine uključuju brakove devojčica od 16 i 17 godina sa odraslim muškarcima.

German authorities at the request of the surging conservative AfD party has revealed more than 350 Islamic child marriages. Grown Muslim men are marrying girls as young as 11. conservative NIUS website reported,less than 10 have been annulled since 2018. https://t.co/sBFa0HUnfY — T (@Rifleman4WVU) October 14, 2026

U vreme slanja odgovora na parlamentarnu istragu, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, nije bilo aktivnih sudskih postupaka za poništenje dečjih brakova.

Poslanica Emeli Knor je na Instagramu rekla - Dečji brakovi su nespojivi sa našim vrednostima. Deca imaju pravo na bezbednost, obrazovanje i nezavisnu budućnost. Zato nam je potrebna efikasna zaštita, rana intervencija i odlučna akcija protiv prisilnih brakova -

Poslanike je zanimalo i kako prisilni brakovi utiču na obrazovanje, ali je Ministarstvo prosvete objasnilo da ne prikuplja takve podatke.

Vlada takođe nema informacije o zemljama u kojima su ovi brakovi sklopljeni. Zabeležavaju se samo godine i državljanstvo u vreme sklapanja braka, jer je to ključna informacija za svaki postupak poništenja braka.

Uticaj na obrazovanje

Drugo pitanje se odnosilo na to koliko često je savetovalište JASEMIN, koje finansira država, bilo uključeno u slučajeve prisilnih brakova među učenicima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u svom odgovoru od 9. septembra 2026. godine navelo da savetovalište ne klasifikuje slučajeve prema tome da li osobe pohađaju školu, tako da tačan broj savetodavnih sesija vezanih za školu nije poznat.

U 2025. godini, JASEMIN je zabeležio ukupno 271 slučaj savetovanja. 80 slučajeva je uključivalo osobe u riziku od prisilnog braka, od kojih je 33 bilo maloletno.

Četiri maloletnika su bila mlađa od 12 godina, petoro je imalo 12, a dvoje 13 godina. Savetovalište razlikuje osobe u riziku od prisilnog braka od drugih tema, ali ne vodi statistiku vezanu za škole.

AfD inquiry uncovers hundreds of child marriages in German state: Data reveals girls as young as eleven from countries including Syria, Pakistan and Iraq, married to adult men: https://t.co/SXoSLBHea7 — gript (@griptmedia) October 13, 2026

Prema rečima poslanice, razlog za parlamentarnu istragu bila je kontrolna lista za hitne slučajeve koju je krajem jula 2026. objavila organizacija za prava žena Terre des Femmes, a koja je prvenstveno namenjena nastavnom osoblju.

Zakonski, u Nemačkoj, osobe mlađe od 14 godina smatraju se decom, a osobe između 14 i 18 godina adolescentima.

Prema Konvenciji UN o pravima deteta, dete je svako mlađi od 18 godina. U Nemačkoj je brak dozvoljen tek po sticanju punoletstva, a prisilni brak je definisan kao posebno krivično delo u Krivičnom zakoniku.

Baden-Virtemberg ima oko 11,24 miliona stanovnika, što je nešto manje od 13,5 odsto ukupnog stanovništva Nemačke.

(Index hr)