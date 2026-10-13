ORGANIZATOR NAPADA NA FRIŽIDERE I DALJE POD VELOM TAJNE: Nedovoljna zaštićenost rashladnih vitrina olakšala akciju hakera

Enigma i dalje vlada oko toga ko je mogao da "toplotnim udarom" napadne rashladne uređaje u francuskim supermarketima.

Foto: Goran Čvorović

Za sada nije poznato ko stoji iza ove koordinisane operacije, niti kakav je bio njen krajnji cilj. Istraga tek treba da utvrdi da li je reč o kriminalnoj grupi, pokušaju destabilizacije ili demonstraciji mogućnosti hakera.

Do danas niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Zanimljivo je da nema zahteva za otkupninu, niti političke poruke. To zbunjuje istražitelje, jer kriminalne grupe obično traže novac, a haker aktivisti javno preuzimaju odgovornost.

Stručnjaci ne isključuju mogućnost da je napad možda bio iznenađujuće jednostavan. Smatraju da su zastareli programi i nedovoljno zaštićeni uređaji omogućili upad. Jedan britanski stručnjak čak dopušta mogućnost da je reč o mladim hakerima koji nisu bili svesni razmera štete.

U središtu istrage našao se softver danske kompanije "Danfos", jednog od poznatih proizvođača opreme za rashladne sisteme. Kompanija je saopštila da većina napadnutih uređaja pripada starijim generacijama koje više ne dobijaju bezbednosna ažuriranja. Još početkom avgusta upozorila je na otkrivene slabosti u pojedinim programima i preporučila korisnicima da instaliraju nove verzije. Stručnjaci ističu da je to omogućilo pristup sistemima čak i bez unošenja korisničkog imena i lozinke.

Slučaj je otvorio pitanje bezbednosti sve većeg broja uređaja povezanih sa internetom. Digitalizacija omogućuje supermarketima da na daljinu kontrolišu potrošnju energije, temperaturu i ispravnost opreme, ali se sada pokazalo i da istovremeno otvara mogućnost da jedan upad u računarski sistem izazove ogromnu materijalnu štetu.

Parisko tužilaštvo otvorilo je istragu radi utvrđivanja okolnosti napada, identifikovanja odgovornih i popisivanja štete. Premijer Sebastijen Lekorni zatražio je angažovanje Nacionalne agencije za bezbednost informacionih sistema. Francuske vlasti sarađuju i sa evropskim partnerima, jer postoje saznanja da su slični napadi pogodili Belgiju, Španiju, Portugaliju, Nemačku i Poljsku.