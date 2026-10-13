BAČENE DESETINE MILIONA EVRA: Skupo "grejanje" frižidera

Šteta od krajnje neobičnog napada hakera na frižidere u francuskom supermarketima se već procenjuje na više desetina miliona evra.

Foto: Goran Čvorović

Končna visina štete još nije utvrđena. Poslednji podaci govore o 15 miliona evra samo u lancu "Intermarše." Predstavnik kompanije navodi prosečno 50.000 evra po prodavnici, pomnoženo sa 300 pogođenih objekata.

Takođe, pominje se i do 200.000 evra štete po hipermarketu kooperative "U". Samo u jednom supermarketu u departmanu Manš bačeno je nekoliko tona hrane ukupne vrednosti sto hiljada evra.

Ukupna šteta bi prema procenama koje prenose ovdašnji mediji mogla da dostigne više desetina miliona evra. Konačan bilans nije objavljen.

Francuski supermarketi našli su se na udaru dosad nezabeleženog hakerskog napada u kome su uništene ogromne količine hrane. Sajberkriminalci su tokom noći između nedelje i ponedeljka preuzeli kontrolu nad rashladnim uređajima u nekoliko stotina prodavnica širom zemlje i pretvorili frižidere i zamrzivače u prave peći. Temperatura je na pojedinim mestima dostizala čak 95 stepeni, a ponegde su izbili i požari.

Umesto uobičajeno rashlađenih vitrina, zaposlene je ujutro dočekao topao vazduh, a iz zamrzivača su morali da izbacuju potpuno odmrznute namirnice. Čitavi rafovi su ispražnjeni, dok su tone mesa, ribe, mlečnih proizvoda i zamrznute hrane završile u kontejnerima. Čak i proizvodi koji naizgled nisu bili pokvareni morali su da budu uklonjeni, jer više nije bilo moguće garantovati njihovu zdravstvenu ispravnost.

- Duša nas boli da bacimo ovoliku hranu – saopštio je jedan od poslovođa samoposluge pred kamerama.

Prema podacima koje su objavili francuski mediji, napadom je pogođeno između 150 i 200 prodavnica lanca "Intermarše", stotinak objekata kooperative "U", kao i 80 supermarketa "Karfur". Pogođeni su i "Monopri", "Lekler", "Ošan" i drugi trgovinski lanci. Samo u dva supermarketa u Alzasu početna šteta procenjena je na 270.000 evra. Ukupan račun mogao bi da dostigne više miliona evra, ali konačna procena još nije saopštena.

Posebno zabrinjava način na koji su napadači izveli ovu operaciju. Iskoristili su njihove računarske sisteme kojima se na daljinu reguliše temperatura rashladnih uređaja. Savremeni frižideri u supermarketima povezani su sa centralnim upravljačkim programima koji omogućavaju nadzor i automatsko odmrzavanje. Ta funkcija poslužila je hakerima da pokrenu neprekidno zagrevanje, sa temperaturom podešenom na 50 stepeni, umesto kratkotrajnog otapanja leda.