BAČENE DESETINE MILIONA EVRA: Skupo "grejanje" frižidera
Šteta od krajnje neobičnog napada hakera na frižidere u francuskom supermarketima se već procenjuje na više desetina miliona evra.
Končna visina štete još nije utvrđena. Poslednji podaci govore o 15 miliona evra samo u lancu "Intermarše." Predstavnik kompanije navodi prosečno 50.000 evra po prodavnici, pomnoženo sa 300 pogođenih objekata.
Takođe, pominje se i do 200.000 evra štete po hipermarketu kooperative "U". Samo u jednom supermarketu u departmanu Manš bačeno je nekoliko tona hrane ukupne vrednosti sto hiljada evra.
Ukupna šteta bi prema procenama koje prenose ovdašnji mediji mogla da dostigne više desetina miliona evra. Konačan bilans nije objavljen.
Francuski supermarketi našli su se na udaru dosad nezabeleženog hakerskog napada u kome su uništene ogromne količine hrane. Sajberkriminalci su tokom noći između nedelje i ponedeljka preuzeli kontrolu nad rashladnim uređajima u nekoliko stotina prodavnica širom zemlje i pretvorili frižidere i zamrzivače u prave peći. Temperatura je na pojedinim mestima dostizala čak 95 stepeni, a ponegde su izbili i požari.
Umesto uobičajeno rashlađenih vitrina, zaposlene je ujutro dočekao topao vazduh, a iz zamrzivača su morali da izbacuju potpuno odmrznute namirnice. Čitavi rafovi su ispražnjeni, dok su tone mesa, ribe, mlečnih proizvoda i zamrznute hrane završile u kontejnerima. Čak i proizvodi koji naizgled nisu bili pokvareni morali su da budu uklonjeni, jer više nije bilo moguće garantovati njihovu zdravstvenu ispravnost.
- Duša nas boli da bacimo ovoliku hranu – saopštio je jedan od poslovođa samoposluge pred kamerama.
Prema podacima koje su objavili francuski mediji, napadom je pogođeno između 150 i 200 prodavnica lanca "Intermarše", stotinak objekata kooperative "U", kao i 80 supermarketa "Karfur". Pogođeni su i "Monopri", "Lekler", "Ošan" i drugi trgovinski lanci. Samo u dva supermarketa u Alzasu početna šteta procenjena je na 270.000 evra. Ukupan račun mogao bi da dostigne više miliona evra, ali konačna procena još nije saopštena.
Posebno zabrinjava način na koji su napadači izveli ovu operaciju. Iskoristili su njihove računarske sisteme kojima se na daljinu reguliše temperatura rashladnih uređaja. Savremeni frižideri u supermarketima povezani su sa centralnim upravljačkim programima koji omogućavaju nadzor i automatsko odmrzavanje. Ta funkcija poslužila je hakerima da pokrenu neprekidno zagrevanje, sa temperaturom podešenom na 50 stepeni, umesto kratkotrajnog otapanja leda.
Preporučujemo
ŠKOLE DANAS NE RADE, NAJAVLjEN "ČIN V": Demonstracije u Francuskoj se ne smiruju (VIDEO)
13. 10. 2026. u 09:40
KURTI ZAKUKAO: Moli Amere da Bondstil postane stalna baza
13. 10. 2026. u 09:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)