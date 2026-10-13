JEZIV BILANS PROTESTA U FRANCUSKOJ: Do sada povređeno 147 zaposlenih u obrazovanju, blizu 800 policajaca i najmanje 22o đaka

Na marginama đačkih protesta u Francuskoj ima dosta povređenih.

Foto: Goran Čvorović

Vlasti su izašle s podacima da je do sada povređeno 147 zaposlenih u obrazovanju. To znači da su se napadi na njih u haotičnoj situaciji nastavili. Samo u utorak, povređeno je dvadesetoro, među kojima i pet direktora. Negde je školsko osoblje u simbiozi s učenicima, kada ih štiti, na drugim mestima su mete.

Takođe, do sada je povrede zadobilo blizu 800 policajaca i najmanje 220 đaka. Javnost, naročito levičarska, optužuje policiju da koristi prekomernu silu, dok se čuvari reda žale da među njima ima daleko više povređenih.

U utorak je zatvoreno 214 liceja u celoj zemlji, što je manje nego ranije. Od toga, 160 samo u pariskom regionu. Ali, mobilizacija je naoko velika, što se videlo na ulicama. Pridružili su se i studenti. Njihov sindikat tvrdi da je čak 90 odsto univerziteta bilo blokirano ili zatvoreno. Za četvrtak su zakazane nove demonstracije.