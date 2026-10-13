AZERBEJDŽAN POTRESAJU PROTESTI: Pravila o školskim uniformama protumačena kao zabrana hidžaba
PROTESTI zbog primene pravila o školskim uniformama, u pojedinim obrazovnim ustanovama protumačena kao zabrana nošenja hidžaba, potresaju Azerbejdžan.
U Bakuu, Sumgaitu i drugim gradovima okupili su se učenici, roditelji i nastavnici, zahtevajući da devojčicama koje nose verske marame ne bude uskraćeno pravo na obrazovanje.
Nezadovoljstvo je izbilo pošto je kabinet ministara 21. septembra usvojio rezoluciju broj 309, kojom se uređuje školska odeća i zabranjuju odevni predmeti koji nisu u skladu sa propisanim uniformama i principom sekularnog obrazovanja.
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