Svet

AZERBEJDŽAN POTRESAJU PROTESTI: Pravila o školskim uniformama protumačena kao zabrana hidžaba

Ивана Станојевић
Ivana Stanojević

13. 10. 2026. u 14:46

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PROTESTI zbog primene pravila o školskim uniformama, u pojedinim obrazovnim ustanovama protumačena kao zabrana nošenja hidžaba, potresaju Azerbejdžan.

AЗЕРБЕЈЏАН ПОТРЕСАЈУ ПРОТЕСТИ: Правила о школским униформама протумачена као забрана хиџаба

Foto: Unsplash/Hikmat Gafarzada

 U Bakuu, Sumgaitu i drugim gradovima okupili su se učenici, roditelji i nastavnici, zahtevajući da devojčicama koje nose verske marame ne bude uskraćeno pravo na obrazovanje.

Nezadovoljstvo je izbilo pošto je kabinet ministara 21. septembra usvojio rezoluciju broj 309, kojom se uređuje školska odeća i zabranjuju odevni predmeti koji nisu u skladu sa propisanim uniformama i principom sekularnog obrazovanja.

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