POČEO PARISKI PROTEST: U dve kolone protiv loših uslova
U Parizu je protest, po tradiciji, organizovan popodne.
Krenule su dve kolone, jedna između trgova Italije i Invalida, a druga od Gradske kuće do sedišta Vlade. Došla je i Greta Tunberg koja je uz učenike bila ispred liceja "Pol Elijar" u Sen Deniju. Uz đake su bili i sindikalisti, kao i političari Nepotčinjenih.
- Zamislite, u ovoj zemlji svaki peti đak živi ispod granice siromaštva. Plafoni se ruše u školama, ponekad ima i pacova u hodnicima – poručio je poslanik Melanšonove stranke Orelijan Le Kok, osudivši politiku vlade i, kako je istakao, prekomernu upotrebu sile od strane policije.
Na jednoj od đačkih parola stajalo je da o njihovoj budućnosti ne može da se pregovara. Bilo je i onih na kojima je naznačeno da je reč o "srednjoškolskoj revoluciji". Čule su se levičarske, antikapitalističke i antifašističke poruke koje su postale deo ovih manifestacija. Razlog je politički i ideološki, a "savremeni" antifašizam se posmatra kao političko protivljenje krajnjoj desnici.
Zanimljivo je da ih i suverenisti podržavaju u zahtevima, ali ne i u rušenju. Takođe treba reći i to da se u njihove redove ubacuju razbijači koji izazivaju nerede obično na kraju okupljanja, a da deca uglavnom protestuju mirno.
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