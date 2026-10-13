EPSTAJNOVA SENKA NAD OSLOM I LONDONOM: Saslušanja visokih zvaničnika i istraga posle smrti uzbunjivača Andrijaša

NORVEŠKI parlament pokrenuo je nedavno javnu istragu o vezama koje je politička i diplomatska elita zemlje imala sa američkim pedofilom i finansijerom Džefrijem Epstajnom, sa ciljem da se utvrdi koliko je to uticalo na donošenje odluka u vrhu države.

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Biće ispitano 11 sadašnjih i bivših ministara spoljnih poslova i razvoja, uključujući premijera Jonasa Gara Stera, koji je od 2005, do 2012, bio šef norveške diplomatije.

Centralna figura u mirovnim pregovorima na Bliskom istoku devedesetih i ključni arhitekta sporazuma iz Osla 1993, Terje Red-Larsen, na spisku je istaknutih Norvežana koji su pod istragom nacionalne agencije za ekonomski kriminal Ekokrim, posle otkrivanja Epstajnovih dosijea. Bivši premijer Torbjen Jagland i bivša diplomatkinja Mona Jul, osumnjičeni su za tešku korupciju, dok se Red-Larsen tereti za saučesništvo, prenose mediji. Parlament je imenovao nezavisnu komisiju akademika i pravnih stručnjaka da odgovori na pitanja koja se pokreću u vezi sa Epstajnovim dosijeima i dao joj rok do 31. januara 2028.

Postavljena su i pitanja oko finansiranja Međunarodnog instituta za mir iz državne kase, koji je od 1997. do 2018. dobio oko 13,5 miliona dolara. Norveška, dom Nobelove nagrade za mir, suočila se sa pojačanom kontrolom zbog Epstajnovih veza sa njenim političkim i diplomatskim krugovima, između ostalog zato što se na čelu Međunarodnog tink-tenka od 2005, do 2020, nalazio Red-Larsen, osumnjičen za kontakte sa Epstajnom.

Gejts voleo Ruskinje MILIJARDER Bil Gejts, nedavno je šokirao javnost priznanjem da je u prošlosti bio u vezi sa dve Ruskinje, od kojih je jedna strastvena igračica bridža Mila Antonova, a druga - nuklearna fizičarka, Karima Nigmatulina. Ovo je isplivalo na površinu zahvaljujući objavljivanju mejlova Džefrija Epstajna, koji je još 2013, saznao za Gejtsove vanbračne izlete i pokušao da ga uceni. I dok su glasine o mladoj igračici bridža kružile već neko vreme, detalji o misterioznoj fizičarki tek sada intrigiraju svetsku javnost. Američki novinari tvrde da je bila zaposlena u jednoj od Gejtsovih kompanija koja je imala izuzetno jake veze sa Rusijom. Preselila se u SAD, a 2010. godine je na jednom turniru ukrstila karte upravo sa Gejtsom. Ona je tada imala nešto više od 20 godina, dok je on bio stariji tačno tri decenije.

S druge strane, poslanici britanskog parlamenta zahtevaju pokretanje istrage posle samoubistva Simona Andriješ, britanskog trgovca, uzbunjivača, koji je otkrio dokaze o vezama između američkog ministra trgovine Hauarda Lutnika i Epstajna. Poslanici navode se da "postupak britanskog finansijskog nadzornog organa prema uzbinjivačima mora da bude istražen".

Andriješ je otkrio dokaze da je Lutnik "pokušao da kupi" britanskog princa Endrua, tako što mu je, 2013. nudio da počne poslovanje da bi, koristeći njegove kontakte, privukao investicije u zamenu za zajam od milion funti, ali predlog nije realizovan. Andriješ, bivši viši službenik kompanije BGC Partners, međunarodne firme finansijskih brokera koju je Lutnik osnovao i vodio pre no što ga je američki predsednik Donald Tramp imenovao za svog ministra, preminuo je prošlog meseca na Tajlandu.

Prethodno je Andriješ izrazio zabrinutost Upravi za finansijsko ponašanje (FCA), FBI i drugim nadzornim organima zbog dokaza koje je otrkio o poslovnim vezama između Epstajna i Lutnika. To je dovelo u sumnju Lutnikove javne izjave o njegovim vezama sa pokojnim milijarderom i seksualnim prestupnikom. Andrijaševa porodica saopštila je da je on sebi oduzeo život 23. septembra i da nema razloga za sumnju.

Andriješ je podneo i dokaze da potrkepi navod o nedoličnom ponašanju u Lutnkovoj bivšoj firmi, uključujući tvrdnju da je novac iz fonda provizija, izdvojenih za isplatu bonusa brokerima "proneveren", ali je tu tvrdnju firma negirala. Nekoliko nedelja pre smrti, javno je izrazio razočaranje činjenicom da BCG nije našla dovoljno dokaza i istakao da ga je "podvrgla pravom paklu".