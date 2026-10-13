DEVET „LETEĆIH BOMBI“ ČEKALO SIGNAL: FSB sprečio napad dronovima na ruski vojni aerodrom
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da je u Voronješkoj oblasti sprečila veliki diverzantsko-teroristički napad koji je, prema njenim navodima, pripremala Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) na vojni aerodrom „Baltimor“, koristeći bespilotne letelice kratkog dometa.
Kako je saopštio Centar za odnose s javnošću FSB, uhapšena je državljanka Rusije koju je, prema tvrdnjama te službe, SBU regrutovala tokom njenog boravka u Ukrajini 2022. godine. Osumnjičenoj je određen pritvor.
Prema navodima FSB, žena je u Voronježu iznajmila garažu koju je nameravala da koristi za sklapanje i lansiranje dronova, sa ciljem uništavanja infrastrukture, aviona i ljudstva vojnog aerodroma.
Ruska služba tvrdi da je osumnjičena iz skrovišta preuzela devet kompleta bespilotnih letelica opremljenih eksplozivnim napravama, od kojih je svaka sadržala oko 500 grama eksploziva strane proizvodnje, kao i opremu za kontrolu i upravljanje dronovima.
- Nakon njihovog prevođenja u borbeno stanje, dalje upravljanje bespilotnim letelicama trebalo je da preuzmu operateri sa teritorije Ukrajine, putem interneta - navodi se u saopštenju FSB.
(Sputnjik)
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