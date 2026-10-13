AMERIKA MENJA PRAVILA IGRE: Tramp postavio uslov Ukrajini za nastavak vojne pomoći i razmenu podataka

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa upozorila je Ukrajinu i evropske saveznike da bi mogla da obustavi razmenu obaveštajnih podataka i kupovinu američkog oružja za Kijev ukoliko Ukrajina ne prekine napade na ruska energetska postrojenja, izjavila su za CNN dva evropska zvaničnika.

Foto: Tanjug/AP/Manuel Balce Ceneta

Upozorenja Stejt departmenta i Pentagona upućena su tokom vikenda zvaničnicima u Ukrajini i Evropi, uključujući i direktnu komunikaciju američke vojske sa ukrajinskim komandantima. Jedan američki zvaničnik rekao je da su američki pregovarači poručili ukrajinskoj strani da su Sjedinjene Američke Države snažan partner koji obezbeđuje municiju i obaveštajne podatke, zbog čega Kijev ne bi trebalo da preduzima poteze koji štete američkim potrošačima.

Drugi izvor upoznat sa situacijom potvrdio je da je Vašington zapretio obustavom razmene obaveštajnih podataka, prenosi CNN, navodeći da je o pretnjama prvi izvestio "Fajnenšel tajms". Prema rečima izvorima, Tramp je nezadovoljan ukrajinskim napadima na ruske rafinerije, a rast globalnih cena dizela već duže vreme povezuje sa ratom između Rusije i Ukrajine.

Američki predsednik zahtevao je od obe strane da obustave napade na energetska postrojenja, dok su na rast cena uticali i sukobi SAD i Irana.

Tramp je u nedelju saopštio da su Rusija i Ukrajina pristale na "energetsko primirje". Izvor blizak ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom rekao je da je ta najava bila iznenađenje za Kijev. "Ukrajina podržava primirje i važno je da ga podrži i Rusija.

Očekujemo detalje od američke strane", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

Jedan evropski zvaničnik ocenio je da su razmena obaveštajnih podataka i kupovina oružja od ključnog značaja za Ukrajinu, opisujući pretnju obustavom saradnje kao težak trenutak za Kijev i njegove saveznike.

Eventualna obustava saradnje imala bi neposredne posledice po ukrajinsku odbranu. Američki obaveštajni podaci pomažu Ukrajini da se zaštiti od ruskih balističkih raketa, uključujući informacije o lokacijama lansirnih sistema, pravcima napada i vremenu udara.

Obustava kupovine američkog naoružanja, koja se sprovodi i kroz mehanizam PURL za prioritetne potrebe Ukrajine, posebno bi mogla da ugrozi isporuke presretačkih raketa za protivvazdušne sisteme "Patriot", kojih Ukrajini već nedostaje usled pojačanih ruskih raketnih i napada dronovima.

Zvaničnik NATO-a rekao je u ponedeljak za CNN da se isporuke Ukrajini preko mehanizma PURL za sada nastavljaju.

Vašington je već obustavio razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom u martu 2025. godine, nakon sukoba Trampa i Zelenskog u Ovalnom kabinetu. Saradnja je kasnije obnovljena, pošto je Ukrajina prihvatila predlog SAD o prekidu vatre tokom razgovora u Saudijskoj Arabiji.

Najnovije pretnje dodatno bi mogle da zakomplikuju odnose Trampa i Zelenskog, koji su poslednjih dana u sporu i zbog američkog dogovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o plasiranju ruskog dizela na svetska tržišta.

Tramp je u subotu sugerisao da bi Ukrajina trebalo da dobije novog lidera umesto Zelenskog.

(Tanjug)