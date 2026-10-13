NAKON 65 GODINA REŠEN SLUČAJ UBISTVA DEVOJČICE U SAD-u: Ubio je komšija policajac
ISTRAGA ubistva osmogodišnje devojčice, nerešene 65 godina, stigla je do epiloga. DNK dokazi su otkrili da je bivši policijski detektiv za ubistva koji je živeo u istom kraju odgovoran za njenu smrt. Glorija Kovalevič je ubijena u Čikagu 1960. godine, a istražitelji sada veruju da je počinilac bio Tomas Fransis Makinerni, bivši pripadnik čikaške policije.
Glorija je nestala 12. novembra 1960. godine, nakon što je napustila porodični dom u Zapadnom Englvudu da bi otišla u crkvu.
Njeno telo je kasnije pronađeno u jarku nekoliko kilometara dalje. Dva puta je upucana u glavu. Pokrenuta je velika potraga u koju su učestvovali lokalna i državna policija i brojni volonteri.
Istražitelji su utvrdili da je devojčica pre ubistva odvedena u obližnju šumu, a svedoci su je videli u društvu nepoznatog muškarca. Uprkos tragovima, istraga nije dala rezultate i slučaj je ostao nerešen decenijama.
Slučaj je ponovo otvoren početkom 2026. godine, kada je FBI koristio podatke sa veb stranice za genetsku genealogiju kako bi povezao DNK sa mesta zločina sa Makinernijem. On je u vreme ubistva imao 24 godine i živeo je u Glorijinom komšiluku.
Čikaška policija je potom dodatnom analizom uzoraka DNK, otisaka prstiju i balističkih dokaza potvrdila da je bivši detektiv odgovoran za njenu smrt.
Makinerni je umro 2006. godine, tako da nikada neće biti suđen za taj zločin.Tomas Fransis Makinerni bio je vojni veteran koji je služio 28 godina u policijskoj upravi Čikaga.
Zatim se pridružio Kancelariji federalnog javnog branioca, gde je radio kao istražitelj u Las Vegasu i Rinu.
Penzionisao se 2004. godine, nakon što je samo godinu dana ranije, 2003. godine, imenovan za istražitelja Federalnog ministarstva odbrane. Prema njegovoj nekrologu, bio je otac petoro dece i deda.
Otkriće je izazvalo burnu reakciju unutar policijskih snaga. Šef detektiva Kevin Bruno rekao je za Čikago Tribjun da su okolnosti slučaja izuzetno teške. „Činjenica da je bio policajac duboko je uznemirujuća za sve nas koji smo izgradili karijeru u ovoj plemenitoj profesiji.“
- Ali istovremeno, to nije nešto što ćemo minimizirati ili od čega bežati - rekao je Bruno.
Pohvalio je istražitelje koji generacijama rade na slučaju i dodao da je ovaj ishod dokaz da policija ne zaboravlja. Za porodicu Kovalevič, vest je donela izvesno olakšanje.
Glorijin brat, Adam Kovalevič, rekao je da se nada da njihovi roditelji, koji su u međuvremenu preminuli, sada mogu počivati u miru.
Međutim, takođe je izrazio frustraciju što se Makinerni nikada nije suočio sa pravdom. - Nikada nije platio za ono što je učinio - rekao je za Čikago Tribjun.
- Može se samo nadati da će mu Bog suditi - zaključio je.
(Index.hr)
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