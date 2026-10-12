Svet

Šef nemačke službe za unutrašnju bezbednost: Rusija koristi sva sredstva koja ima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2026. u 19:24

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ŠEF nemačke službe za unutrašnju bezbednost Sinan Selen izjavio je da Rusija u svojim hibridnim napadima koristi gotovo sva sredstva koja su joj na raspolaganju.

Шеф немачке службе за унутрашњу безбедност: Русија користи сва средства која има

Foto: Michael Bihlmayer/imago stock&people/Profimedia, Mike Schmidt/Profimedia

Selen, koji je predsednik Savezne kancelarije za zaštitu ustavnog poretka Nemačke (BfV), što je domaća obaveštajna služba te zemlje, je na konferenciji za novinare u Berlinu rekao da to uključuje i atentate koji su planirani na nemačkom tlu, prenosi Skaj njuz.

On je kazao da bi buduće akcije hibridnih napada mogle da liče na neuspeli napad dronom na aerodrom u Lajpcigu.

Nemačke vlasti su više puta upozoravale na rusku hibridnu kampanju širom Evrope i okrivile su Moskvu za pokušaj napada dronom na ukrajinske teretne avione na aerodromu u Lajpcigu u avgustu, dok je Kremlj odbacio te optužbe.

(Tanjug)

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