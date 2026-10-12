Šef nemačke službe za unutrašnju bezbednost: Rusija koristi sva sredstva koja ima
ŠEF nemačke službe za unutrašnju bezbednost Sinan Selen izjavio je da Rusija u svojim hibridnim napadima koristi gotovo sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
Selen, koji je predsednik Savezne kancelarije za zaštitu ustavnog poretka Nemačke (BfV), što je domaća obaveštajna služba te zemlje, je na konferenciji za novinare u Berlinu rekao da to uključuje i atentate koji su planirani na nemačkom tlu, prenosi Skaj njuz.
On je kazao da bi buduće akcije hibridnih napada mogle da liče na neuspeli napad dronom na aerodrom u Lajpcigu.
Nemačke vlasti su više puta upozoravale na rusku hibridnu kampanju širom Evrope i okrivile su Moskvu za pokušaj napada dronom na ukrajinske teretne avione na aerodromu u Lajpcigu u avgustu, dok je Kremlj odbacio te optužbe.
(Tanjug)
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