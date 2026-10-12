Svet

"STOP! JEDNOSTAVNO VIŠE NE MOŽEMO OVAKO": Austrijske sudije i tužioci stupili u štrajk zbog ovoga

Jelena Ždralić

12. 10. 2026. u 19:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AUSTRIJSKE sudije i tužioci stupili su danas u štrajk zbog nedostatka zaposlenih, zahtevajući od države da popuni upražnjena radna mesta.

СТОП! ЈЕДНОСТАВНО ВИШЕ НЕ МОЖЕМО ОВАКО: Аустријске судије и тужиоци ступили у штрајк због овога

Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

Kao i u mnogim evropskim zemljama, austrijsko pravosuđe suočava se sa kašnjenjima i nagomilanim predmetima, jer teško izlazi na kraj sa sve većim brojem slučajeva, prenosi Rojters.

Kako bi ukazali na problem, sudije i tužioci širom zemlje ove nedelje obustavili su postupanje u predmetima koji nisu hitni.

- Stop. Jednostavno više ne možemo ovako - rekla je potpredsednica Udruženja austrijskih tužilaca Ana-Marija Vuković na konferenciji za novinare povodom početka nedelje protesta.

Ona je kazala da tužioci ne mogu više tako da rade.

- Na granici smo svojih mogućnosti - dodala je ona.

Austrijsko nacionalno udruženje sudija procenjuje da trenutno nedostaje više od 250 sudija širom zemlje, dok je Vuković za javni servis ORF rekla da tužilaštvima nedostaje oko 70 zaposlenih.

Opterećenje sudija i tužilaca povećano je iz više razloga, uključujući sve složenije predmete, poput onih povezanih sa sajber kriminalom, navela je ona.

- Mnoge krivične prijave sada se sastavljaju uz pomoć veštačke inteligencije ali tužioci potom moraju da ih ručno pregledaju - rekla je Vuković i dodala:

- To često znači gomile stranica koje moraju da se pročitaju, to ne može da se zanemari.

Predsednik Udruženja austrijskih sudija Gerhard Karmut naveo je u saopštenju da vladavina prava dugoročno ne može da se održava samo zato što sudije rade prekovremeno i bez naknade.

- Naše kolege godinama nadoknađuju strukturni nedostatak zaposlenih radeći uveče, vikendom, pa čak i tokom odmora - istakao je on.

Ministarstvo pravde izrazilo je razumevanje za probleme tužilaca i sudija ali je saopštilo da je trenutni prioritet vlade smanjenje budžetskog deficita, koji je prošle godine iznosio 4,1 odsto bruto domaćeg proizvoda, znatno iznad granice EU od tri odsto. 

BONUS VIDEO: 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao
Panorama

0 0

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

ZAMISLITE radni dan u kom se, umesto jednolične buke mašina ili tišine koju prekida samo šuštanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci romana, istorijske priče i glas čoveka čiji je posao da drugima čita naglas.

11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zorica Brunclik: Svi su znali da imam rak, osim mene

Zorica Brunclik: "Svi su znali da imam rak, osim mene"