"STOP! JEDNOSTAVNO VIŠE NE MOŽEMO OVAKO": Austrijske sudije i tužioci stupili u štrajk zbog ovoga
AUSTRIJSKE sudije i tužioci stupili su danas u štrajk zbog nedostatka zaposlenih, zahtevajući od države da popuni upražnjena radna mesta.
Kao i u mnogim evropskim zemljama, austrijsko pravosuđe suočava se sa kašnjenjima i nagomilanim predmetima, jer teško izlazi na kraj sa sve većim brojem slučajeva, prenosi Rojters.
Kako bi ukazali na problem, sudije i tužioci širom zemlje ove nedelje obustavili su postupanje u predmetima koji nisu hitni.
- Stop. Jednostavno više ne možemo ovako - rekla je potpredsednica Udruženja austrijskih tužilaca Ana-Marija Vuković na konferenciji za novinare povodom početka nedelje protesta.
Ona je kazala da tužioci ne mogu više tako da rade.
- Na granici smo svojih mogućnosti - dodala je ona.
Austrijsko nacionalno udruženje sudija procenjuje da trenutno nedostaje više od 250 sudija širom zemlje, dok je Vuković za javni servis ORF rekla da tužilaštvima nedostaje oko 70 zaposlenih.
Opterećenje sudija i tužilaca povećano je iz više razloga, uključujući sve složenije predmete, poput onih povezanih sa sajber kriminalom, navela je ona.
- Mnoge krivične prijave sada se sastavljaju uz pomoć veštačke inteligencije ali tužioci potom moraju da ih ručno pregledaju - rekla je Vuković i dodala:
- To često znači gomile stranica koje moraju da se pročitaju, to ne može da se zanemari.
Predsednik Udruženja austrijskih sudija Gerhard Karmut naveo je u saopštenju da vladavina prava dugoročno ne može da se održava samo zato što sudije rade prekovremeno i bez naknade.
- Naše kolege godinama nadoknađuju strukturni nedostatak zaposlenih radeći uveče, vikendom, pa čak i tokom odmora - istakao je on.
Ministarstvo pravde izrazilo je razumevanje za probleme tužilaca i sudija ali je saopštilo da je trenutni prioritet vlade smanjenje budžetskog deficita, koji je prošle godine iznosio 4,1 odsto bruto domaćeg proizvoda, znatno iznad granice EU od tri odsto.
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(Tanjug)
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