MISTERIJA STARA 30 GODINA KONAČNO REŠENA: Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo u "Lidlu"

NEMAČKA policija uhapsila je osumnjičenog za pljačku i ubistvo poslovođe prodavnice diskontnog lanca Lidl u gradu Tenisforst, u saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, počinjeno u januaru 1995. godine, saopšteno je danas.

Foto: Unsplash/VLADISLAV BOGUTSKI

Nepoznati počinioci upali su 25. januara 1995. godine u prodavnicu pre njenog otvaranja, dok je poslovođa Sonja K. slagala robu.

Ženu su vezali i začepili joj usta, a potom je zadavili, prenosi Špigel.

Napadači su iz sefa odneli nekoliko hiljada nemačkih maraka i pobegli.

Istraga je do sada ukazivala na mogućnost da je u zločinu učestvovalo više osoba koje su poznavale prodavnicu i njene interne procedure.

Policija i tužilaštvo u Krefeldu zasad nisu objavili dodatne pojedinosti o uhapšenom osumnjičenom.

Najavljeno je da će istražitelji sutra održati konferenciju za novinare u Menhengladbahu i izneti više informacija o slučaju.

Krajem septembra policija je saopštila da su pronađeni novi tragovi DNK koji bi mogli da pomognu u identifikaciji počinioca.

Istražitelji sada koriste savremene metode analize koje nisu bile dostupne u vreme zločina.

Neposredno nakon ubistva 1995. godine uzeti su brojni uzorci DNK, uključujući uzorke pripadnika policije, spasilaca i osoba iz privatnog i poslovnog okruženja žrtve.

Ključevima koje je Sonja K. imala kod sebe, uključujući ključ glavnog ulaza i sefa, izgubio se trag nakon zločina.

Istražitelji su ranije tragali i za dvojicom mladića koji su navodno primećeni ispred prodavnice u vreme ubistva.

Članovi porodice žrtve godinama su čekali da slučaj bude rasvetljen.