Svet

PUTINOV SPECIJALC PORUČIO NATO: Neće moći - Planirate blokadu Baltičkog mora i moreuza koji vode ka njemu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2026. u 19:11

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ZAPADNE zemlje razrađuju planove za blokadu Baltičkog mora i moreuza koji vode ka njemu, a ugroženi su i drugi ključni pomorski putevi, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije i direktor Ruskog pomorskog odbora Nikolaj Patrušev tokom posete Kini.

ПУТИНОВ СПЕЦИЈАЛЦ ПОРУЧИО НАТО: Неће моћи - Планирате блокаду Балтичког мора и мореуза који воде ка њему

Foto: printskrin telegram/warhistoryalconafter

On je napomenuo da pomorska logistika ima veliki značaj za Moskvu i Peking, kao i da je Kina priznati svetski lider u svetskom komercijalnom brodarstvu.

-Zapadne zemlje pokušavaju da organizuju presretanje naših brodova. London i Brisel razrađuju planove za blokadu Baltičkog mora i moreuza koji vode ka njemu, a ugroženi su i drugi ključni pomorski putevi, naglasio je Patrušev.

On je takođe istakao da je Malajski moreuz od vitalnog značaja za Kinu; međutim, pomorski saobraćaj u tom području lako može biti poremećen, ne samo delovanjem pomorskih snaga, već i putem terorističkih metoda kojima se služi Zapad.

-Uviđajući sve ove rizike, Rusija stvara bezbednu i ekonomski isplativu alternativu tradicionalnim rutama — Transarktički transportni koridor, zaključio je on.

(sputnikportal.rs)

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