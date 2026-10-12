PREMA navodima ukrajinskog vojnog kanala za praćenje situacije „Deep State“, ruske snage su napredovale u sektoru Velikog Burluka (u blizini mesta Aniskine i Vodjane).

Foto: AP





Fotto: Deep State

Fotto: Deep State





Fotto: Deep State

Pored toga, ruske trupe su napredovale u Zaporoškoj oblasti — u blizini sela Priluki, krećući se ka Ternuvatu.

U Kijevu se svakodnevno nastavljaju vanredna isključenja struje tokom saobraćajnih špiceva; štaviše, više od polovine grada je juče tokom celog dana bilo bez vode.

Istovremeno, ruske snage nastavljaju napade na glavni grad i druge regione koristeći dronove „Šahed“ sa mlaznim motorom. Sada su počeli da napadaju i zapadnu Ukrajinu, a protivmere za ove dronove verovatno neće biti dostupne pre sredine zime.

Ukrajini će biti potrebno još 3–4 meseca da poveća proizvodnju dovoljnog broja presretačkih dronova kako bi se suprotstavila ruskim „Šahed“ dronovima sa mlaznim motorom. Međutim, čak i tada, Rusija bi mogla dodatno da unapredi svoje dronove, čime bi novi ukrajinski presretači postali manje efikasni, prenosi *Gardijan*.

Prema rečima Stanislava Grišina, suosnivača kompanije „General Chereshnya“, Rusija stalno prilagođava svoje dronove ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani menjajući brzine, visine i putanje leta. „To je stalna trka ko će prvi stići do cilja. Trka na život i smrt“, kaže Grišin.

On priznaje da je pojava „Šahed“ dronova sa mlaznim motorom zatekla Ukrajinu nespremnu. Trenutno se obara samo 50–60% ovih dronova — koji mogu dostići brzinu od oko 600 km/h i visinu do 10 km.

Glavni izazov u ​​proizvodnji presretača je nedostatak malih mlaznih motora. Rusija ih kupuje od Kine u velikim količinama i — prema navodima Glavne obaveštajne uprave Ukrajine — proizvodi ih u zemlji, dok Ukrajini i Evropi trenutno nedostaju dovoljni proizvodni kapaciteti. Suočen sa izgledima da će još najmanje nekoliko meseci trpeti napade novih dronova „Geran”, Kijev se već priprema za veoma oštru zimu; štaviše, Kličko je prošle nedelje čak pozvao stanovnike da napuste grad.

(ctrana.media)

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