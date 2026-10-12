TRAGEDIJA U ZOO-VRTU U ENGLESKOJ: Tigar ubio posetioca, park privremeno zatvoren
POSETILAC parka divljih životinja u Jorkširu u Engleskoj preminuo je od posledica napada tigra, potvrdila je britanska policija.
Iz do sada neutvrđenih razloga, muškarac je 10. oktobra ušao u ograđeni prostor za tigrove u parku blizu Donkastera kad ga je predator napao.
Lokalna policija je saopštila da je muškarac preminuo na licu mesta.
Životinja nije povređena i ostala je u ograđenom prostoru posle napada.
Park je privremeno zatvoren.
Ed Miliband, britanski ministar spoljnih poslova, rekao je da je "duboko ožalošćen" zbog incidenta i izrazio je saučešće porodici ubijenog muškarca.
Jorkširski park divljih životinja je takođe izrazio saučešće porodici žrtve i pozvao je korisnike društvenih mreža da ne dele snimak napada tigra.
Predstavnici parka su rekli da su "odmah aktivirane" procedure za reagovanje u vanrednim situacijama i da "tesno sarađuju sa vlastima kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo".
Karmel Pelam (39) iz Vorksopa uživala je u porodičnom izletu kada su im zaposleni u parku saopštili da se lokacija evakuiše.
Rekla je da je čula nešto što je zvučalo kao "pucnjava" i da se čula sirena vozila hitne pomoći.
- Iznad ograđenog prostora za tigrove bila je velika crna cerada - dodala je.
Park divljih životinja Jorkšir otvoren je 2009, a njegovo područje Zemlje tigrova otvoreno je dve godine kasnije.
Namenski izgrađeni rezervat površine dva hektara dom je amurskih tigrova, ugrožene podvrste sa oko 500 preostalih u prirodi.
Na sajtu parka su fotografije ograđenog prostora na kojima se vide staza za posetioce i ograda iznad dela gde tigrovi mogu slobodno da se kreću.
(Bi-Bi-Si)
BONUS VIDEO: MALA SRNA U CENTRU BRUSA: Prošetala ulicom, uredno prešla preko pešačkog prelaza
Preporučujemo
JEZIVA SMRT U RUSIJI: Medved napao ženu dok je krenula u baštu, komšija upucao zver!
25. 09. 2026. u 08:22
PINGVINI U „OKLOPU“: Specijalni kostimi pomažu u lečenju povređenih ptica (VIDEO)
06. 09. 2026. u 21:11
KAO U FILMU: Leopard uleteo u radnju, usledila borba za život (VIDEO)
25. 07. 2026. u 09:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)