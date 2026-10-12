TRAGEDIJA U ZOO-VRTU U ENGLESKOJ: Tigar ubio posetioca, park privremeno zatvoren

POSETILAC parka divljih životinja u Jorkširu u Engleskoj preminuo je od posledica napada tigra, potvrdila je britanska policija.

Foto: Dave Higgens/PA Images/Profimedia

Iz do sada neutvrđenih razloga, muškarac je 10. oktobra ušao u ograđeni prostor za tigrove u parku blizu Donkastera kad ga je predator napao.

Lokalna policija je saopštila da je muškarac preminuo na licu mesta.

Životinja nije povređena i ostala je u ograđenom prostoru posle napada.

Park je privremeno zatvoren.

Ed Miliband, britanski ministar spoljnih poslova, rekao je da je "duboko ožalošćen" zbog incidenta i izrazio je saučešće porodici ubijenog muškarca.

Jorkširski park divljih životinja je takođe izrazio saučešće porodici žrtve i pozvao je korisnike društvenih mreža da ne dele snimak napada tigra.

Predstavnici parka su rekli da su "odmah aktivirane" procedure za reagovanje u vanrednim situacijama i da "tesno sarađuju sa vlastima kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo".

Karmel Pelam (39) iz Vorksopa uživala je u porodičnom izletu kada su im zaposleni u parku saopštili da se lokacija evakuiše.

Rekla je da je čula nešto što je zvučalo kao "pucnjava" i da se čula sirena vozila hitne pomoći.

- Iznad ograđenog prostora za tigrove bila je velika crna cerada - dodala je.

Park divljih životinja Jorkšir otvoren je 2009, a njegovo područje Zemlje tigrova otvoreno je dve godine kasnije.

Namenski izgrađeni rezervat površine dva hektara dom je amurskih tigrova, ugrožene podvrste sa oko 500 preostalih u prirodi.

Na sajtu parka su fotografije ograđenog prostora na kojima se vide staza za posetioce i ograda iznad dela gde tigrovi mogu slobodno da se kreću.

(Bi-Bi-Si)

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