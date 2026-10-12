ZAHVALNOST RUSOFOBIMA: Zelenski se obratio Ursuli fon der Lajen i Antoniju Kosti zbog novog paketa sankcija Rusiji

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski se zahvalio predsedniku Evropskog saveta Antoniju Kosti i predsednici Evropske Komisije Ursuli fon der Lajen na novom paketu sankcija EU usmerenog protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa.

Foto: Isai Hernández / Panthermedia / Profimedia

- Zahvaljujem Antoniju Kosti, Ursuli fon der Lajen i svim državama članicama EU na usvajanju novog paketa sankcija EU usmerenog protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Sve je očiglednije da Rusija nije spremna da prihvati energetsko primirje koje su predložile Sjedinjene Države i da namerava da nastavi sa terorističkim vazdušnim napadima na naš narod i zajednice.

Thank you to António Costa @eucopresident, Ursula von der Leyen @vonderleyen, and all EU member states for adopting a new EU sanctions package targeting Russia’s military-industrial complex. It is increasingly evident that Russia is unwilling to accept an energy ceasefire proposed by the United States and intends to continue its terrorist air attacks against our people and communities. Today alone, the Russians have attacked 6 energy facilities in Ukraine. 33 people were wounded across the country. This is what happens when Russia sees the prospect of higher revenues for its war machine. Therefore, more pressure on Russian entities, particularly those involved in ballistic missile and “shahed” production, is the right and indispensable signal if we are serious about ending Russia’s war. I thank everyone who is working to make peace through strength possible. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 12, 2026

- Samo danas, Rusi su napali šest energetskih postrojenja u Ukrajini. Širom zemlje ranjeno je 33 ljudi. To se dešava kada Rusija vidi mogućnost za ostvarivanje većih prihoda za svoju ratnu mašineriju. Stoga je pojačan pritisak na ruske subjekte – posebno na one koji učestvuju u proizvodnji balističkih raketa i dronova „šahed” – ispravan i neophodan signal ukoliko ozbiljno želimo da okončamo ruski rat. Zahvaljujem svima koji rade na tome da se postigne mir kroz snagu. - zaključuje Zelenski

Foto: Tanjug/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Podsetimo se šefica evropske diplomatije Kaja Kalas kritikovala je SAD zbog dogovora o isporukama nafte i naftnih derivata iz Rusije.

Obuzdavanje sankcija na ruski dizel obezbediće Moskvi još veće prihode - napisala je ona na društvenoj mreži Iks.

Prema mišljenju Kalas, „sada nije vreme za ublažavanje pritiska na Rusiju“, zbog čega Evropa ne namerava da sledi primer Vašingtona.

U petak su ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp razgovarali telefonom o rešavanju sukoba u Ukrajini i ekonomskoj saradnji. Ruska strana potvrdila je spremnost da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svetsko tržište.

Istog dana, Ministarstvo finansija SAD izdalo je licencu za isporuke dizel-goriva iz Rusije. Transakcije koje se odnose na njegovu prodaju, isporuku, istovar i uvoz dozvoljene su do 7. aprila 2027. godine.