ZAHVALNOST RUSOFOBIMA: Zelenski se obratio Ursuli fon der Lajen i Antoniju Kosti zbog novog paketa sankcija Rusiji
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski se zahvalio predsedniku Evropskog saveta Antoniju Kosti i predsednici Evropske Komisije Ursuli fon der Lajen na novom paketu sankcija EU usmerenog protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa.
- Zahvaljujem Antoniju Kosti, Ursuli fon der Lajen i svim državama članicama EU na usvajanju novog paketa sankcija EU usmerenog protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Sve je očiglednije da Rusija nije spremna da prihvati energetsko primirje koje su predložile Sjedinjene Države i da namerava da nastavi sa terorističkim vazdušnim napadima na naš narod i zajednice.
- Samo danas, Rusi su napali šest energetskih postrojenja u Ukrajini. Širom zemlje ranjeno je 33 ljudi. To se dešava kada Rusija vidi mogućnost za ostvarivanje većih prihoda za svoju ratnu mašineriju. Stoga je pojačan pritisak na ruske subjekte – posebno na one koji učestvuju u proizvodnji balističkih raketa i dronova „šahed” – ispravan i neophodan signal ukoliko ozbiljno želimo da okončamo ruski rat. Zahvaljujem svima koji rade na tome da se postigne mir kroz snagu. - zaključuje Zelenski
Podsetimo se šefica evropske diplomatije Kaja Kalas kritikovala je SAD zbog dogovora o isporukama nafte i naftnih derivata iz Rusije.
Obuzdavanje sankcija na ruski dizel obezbediće Moskvi još veće prihode - napisala je ona na društvenoj mreži Iks.
Prema mišljenju Kalas, „sada nije vreme za ublažavanje pritiska na Rusiju“, zbog čega Evropa ne namerava da sledi primer Vašingtona.
U petak su ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp razgovarali telefonom o rešavanju sukoba u Ukrajini i ekonomskoj saradnji. Ruska strana potvrdila je spremnost da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svetsko tržište.
Istog dana, Ministarstvo finansija SAD izdalo je licencu za isporuke dizel-goriva iz Rusije. Transakcije koje se odnose na njegovu prodaju, isporuku, istovar i uvoz dozvoljene su do 7. aprila 2027. godine.
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