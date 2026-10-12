PARALISAN JAVNI SEKTOR ZBOG NAJAVLJENOG SMANJENJA DRŽAVNE KASE: Opšti štrajk u Belgiji izazvalo smanjenje budžeta

JAVNI sektor u Belgiji danas je delimično paralisan zbog opšteg štrajka na koji su pozvali sindikati zbog planiranih smanjenja državnog budžeta, usred sve snažnijeg političkog pritiska na premijera Barta De Vevera zbog zastoja u budžetskim pregovorima.

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Štrajk je usledio posle masovnog protesta na koji je, uoči minulog vikenda, u Briselu izašlo više hiljada demonstranata, a koji se završio manjim sukobima sa policijom, prenosi Brisel Tajms.

Iako za danas nisu bile planirane demonstracije velikih razmera, u Briselu štrajk je poremetio ključne javne službe širom Belgije, uključujući sektore železničkog i javnog prevoza, javne radiodifuzije i školske nastave, budući da su se i zaposleni u javnom sektoru pridružili protestima protiv vladinih planova.

Istovremeno, belgijski premijer i lider flamanske desnice De Vever suočava sa sve većim pritiskom zbog odlaganja dogovora o budžetu.

Tokom vikenda je sopšteno iz njegovog premijerskog kabineta da koalicioni partneri nisu uspeli da postignu dogovor o novoj saveznoj kasi, zbog čega je "premijer primoran da otkaže svoje najavljeno obraćanje u parlamentu o stanju nacije" planirano za sutra.

De Vever je u četvrtak izjavio da su bolne budžetske mere neophodne da bi se izbegla preteća spirala duga i troškova kamata koja bi, u suprotnom, ostavila težak finansijski teret budućim generacijama. Belgijski mediji, preneli su da bi budžetski dogovor mogao biti odložen za kraj oktobra, ili početak novembra, kao i da bi produženi zastoj mogao da izloži koalicijudodatnom pritisku.