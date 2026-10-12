FINASIJSKI SPAS ZA RUSIJU NA KLIMAVIM NOGAMA: Američki senatori protiv dogovora Trampa i Putina

SEDAM američkih senatora iz obe stranke izdalo je u nedelju saopštenje u kojem se dovodi u pitanje legalnost sporazuma predsednika Donalda Trampa o dozvoli izvoza ruskog dizela, uprkos američkoj zabrani koja je na snazi od invazije Moskve na Ukrajinu.

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Tramp je u petak objavio sporazum sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom o puštanju ogromne količine dizela u zamenu za privremeno ublažavanje američkih sankcija, sporazum koji je izazvao brze reakcije Ukrajine, EU i nekoliko američkih poslanika.

„Kongres je eksplicitno zabranio uvoz ruskih energenata 2022. godine kako bi sprečio američke dolare da finansiraju Putinov brutalni rat protiv Ukrajine“, počelo je zajedničko saopštenje senatora.

I oppose President Trump’s decision to lift sanctions on the purchase of diesel from Russia. I was a cosponsor of the Russian sanctions law, which the President recently signed but is now not following. https://t.co/ojFs2OYn7G — Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) October 11, 2026

„Kongres je bio jasan: SAD ne bi trebalo da uvoze naftu iz Rusije dok ne okonča agresiju protiv Ukrajine i ne prestane sa pretnjama našim saveznicima u NATO-u.“

Izjavu su potpisali demokratski senatori Džin Šahin, Ričard Blumental i Ron Vajden, i četiri republikanska senatora: Suzan Kolins, Lisa Murkovski, Džon Kertis i Tom Tilis.

A few weeks ago, Congress overwhelmingly passed legislation to increase sanctions and tariffs on Russia. The President should be using those authorities instead of allowing Russia to export diesel, rake in revenues, and continue its catastrophic war in Ukraine. We can discuss Russia’s return to global energy markets once the war is over, but in the meantime, we need to cut off everything fueling it. https://t.co/KPkEoDy1Np — Sen. Lisa Murkowski (@lisamurkowski) October 10, 2026

„Odluka predsednika Trampa da dozvoli uvoz ruskog dizela u SAD direktno je u suprotnosti sa tim zakonom. Administracija se takođe nije konsultovala sa Kongresom niti je podnela bilo kakvo objašnjenje kako bi opravdala svoju odluku, kako je to propisano zakonom“, nastavlja se u saopštenju.

“Congress banned Russian energy imports in 2022. @POTUS cannot simply ignore that law to buy diesel from Putin. The law mandates consultation with Congress and a formal review process. The Administration appears to have bypassed both.” - @SenatorShaheen — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) October 10, 2026

Senatori su osudili odluku da se „Putinu obezbedi finansijska pomoć dok Rusija nastavlja da ubija ukrajinske civile“ i pozvali su Trampovu administraciju da „odmah promeni kurs“.

Ministar finansija Skot Besent branio je sporazum u nedelju, rekavši u intervjuu za Foks njuz: „Uradićemo to sa svim zakonskim ovlašćenjima koja imamo.“

(Kijev post)