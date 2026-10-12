FINASIJSKI SPAS ZA RUSIJU NA KLIMAVIM NOGAMA: Američki senatori protiv dogovora Trampa i Putina
SEDAM američkih senatora iz obe stranke izdalo je u nedelju saopštenje u kojem se dovodi u pitanje legalnost sporazuma predsednika Donalda Trampa o dozvoli izvoza ruskog dizela, uprkos američkoj zabrani koja je na snazi od invazije Moskve na Ukrajinu.
Tramp je u petak objavio sporazum sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom o puštanju ogromne količine dizela u zamenu za privremeno ublažavanje američkih sankcija, sporazum koji je izazvao brze reakcije Ukrajine, EU i nekoliko američkih poslanika.
„Kongres je eksplicitno zabranio uvoz ruskih energenata 2022. godine kako bi sprečio američke dolare da finansiraju Putinov brutalni rat protiv Ukrajine“, počelo je zajedničko saopštenje senatora.
„Kongres je bio jasan: SAD ne bi trebalo da uvoze naftu iz Rusije dok ne okonča agresiju protiv Ukrajine i ne prestane sa pretnjama našim saveznicima u NATO-u.“
Izjavu su potpisali demokratski senatori Džin Šahin, Ričard Blumental i Ron Vajden, i četiri republikanska senatora: Suzan Kolins, Lisa Murkovski, Džon Kertis i Tom Tilis.
„Odluka predsednika Trampa da dozvoli uvoz ruskog dizela u SAD direktno je u suprotnosti sa tim zakonom. Administracija se takođe nije konsultovala sa Kongresom niti je podnela bilo kakvo objašnjenje kako bi opravdala svoju odluku, kako je to propisano zakonom“, nastavlja se u saopštenju.
Senatori su osudili odluku da se „Putinu obezbedi finansijska pomoć dok Rusija nastavlja da ubija ukrajinske civile“ i pozvali su Trampovu administraciju da „odmah promeni kurs“.
Ministar finansija Skot Besent branio je sporazum u nedelju, rekavši u intervjuu za Foks njuz: „Uradićemo to sa svim zakonskim ovlašćenjima koja imamo.“
(Kijev post)
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