ZELENSKI OČAJAVA: Ukrajina nije bila upoznata sa Trampovom najavom o energetskom primirju
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da nije bio upoznat sa najavom američkog predsednika Donalda Trampa da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju, ali je poručio da je Kijev spreman da ga prihvati ukoliko Moskva pristane da obustavi napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
-To je za mene bila novost. Ali, ako Rusi pristanu na energetsko primirje, Ukrajina će ga prihvatiti, rekao je Zelenski za Aksios.
Tramp je prethodno na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da energetsko primirje između Rusije i Ukrajine stupa na snagu odmah i da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom.
-Ako je predsednik Tramp to dogovorio sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom, molimo vas da nam kažete kada primirje počinje. Spremni smo i prihvatićemo ga, rekao je Zelenski.
Zelenski je prethodno za ABC Njuz izjavio da je Ukrajina spremna da obustavi napade na ruske rafinerije ukoliko Moskva prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
Tanjug
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