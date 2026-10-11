DVOSTRUKA IGRA ZELENSKOG: Predložio primirje od 60 dana sa Rusijom radi održavanja izbora - i obnove vojske?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski predložio je danas 60-dnevno potpuno primirje sa Rusijom kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsedničke izbore, ističući da je Kijev spreman i za dogovor o obustavi napada na energetsku infrastrukturu, dok je istovremeno pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da izvrši pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi se rat okončao.

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-Recite (ruskom predsedniku Vladimiru) Putinu da nam da dva meseca, 60 dana primirja, i mi ćemo organizovati izbore. Naravno, bićemo spremni da prihvatimo bilo koju odluku našeg naroda, rekao je Zelenski u intervjuu za ABC Njuz.

On je naglasio da odluka o tome kada će izbori biti održani pripada ukrajinskim građanima, ali je ukazao na bezbednosne i pravne prepreke za njihovo organizovanje tokom rata, uključujući potrebu da se svim biračima omogući bezbedno glasanje.

-Uz svo poštovanje prema predsedniku Trampu, na našem društvu i našim građanima je da izaberu jednog ili drugog lidera, rekao je ukrajinski predsednik, dodajući da razume da ruski predsednik Vladimir Putin želi promenu vlasti u Ukrajini.

Govoreći o mogućnosti deeskalacije sukoba, Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna za energetsko primirje, odnosno obustavu napada obe strane na energetsku infrastrukturu.

-Ako Rusija ne želi da napadamo njene rafinerije i drugu energetsku infrastrukturu, tražimo od predsednika Trampa da im pošalje jasnu poruku da ne napadaju ukrajinsku energetsku infrastrukturu, naveo je Zelenski, dodajući da bi takav dogovor bio prvi korak ka okončanju rata.

Ukrajinski predsednik je ocenio da Rusija ne oseća stvarni pritisak da obustavi napade i naveo da su ruske snage tokom protekle sedmice izvele 196 napada na ukrajinski energetski sektor, kao i još 20 napada na gasnu i naftnu infrastrukturu.

Prema njegovim rečima, u tim napadima poginulo je 153 civila, što, kako je ocenio, pokazuje da Rusija ne oseća dovoljan pritisak da zaustavi rat i da namerava da nastavi vojne operacije.

Zelenski je kritikovao i mogućnost kupovine ruskog dizela, ocenjujući da bi takav aranžman obezbedio Moskvi dodatna sredstva za nastavak rata.

Na pitanje o kritikama Trampa i američkog milijardera Ilona Maska, koji su Zelenskog optužili da doprinosi nastavku rata, ukrajinski predsednik odgovorio je da je lakše vršiti pritisak na druge nego pronaći način da se zaustavi Putin.

-Ovi ljudi ne mogu da pronađu ključ za zaustavljanje Putina. Teže je zaustaviti Putina nego vršiti pritisak na druge, rekao je Zelenski.

On je dodao da rast cena energenata ne treba pripisivati isključivo ratu u Ukrajini, navodeći da na poskupljenja utiču i sukobi na Bliskom istoku i blokada Ormuskog moreuza.

-Ako želimo otvoreno i pošteno da razgovaramo sa ljudima i našim narodima, moramo da govorimo o stvarnosti, a ne da se igramo sa ljudima, poručio je Zelenski.

Ukrajinski predsednik kritikovao je i mogućnost kupovine ruskog dizela, koju je povezao sa dodatnim finansiranjem ruskih vojnih operacija.

-To Putinu daje novac, a on taj novac troši isključivo na ovaj rat, na ubijanje nas i naše dece, rekao je Zelenski.

Govoreći o nastavku ukrajinske odbrane, Zelenski je rekao da Kijev računa na podršku Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera kako bi se rat okončao što je pre moguće.

-Branićemo se jer bismo u suprotnom izgubili živote, domove, slobodu, nezavisnost i Ukrajinu. To ne možemo da izgubimo, poručio je Zelenski.

Tanjug

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