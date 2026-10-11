Svet

NOVI UDAR NA ZELENSKOG: Francuski političar poručio Ukrajincima da izaberu predsednika mira

D.D.

11. 10. 2026. u 15:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

STANOVNICI Ukrajine trebalo bi da izaberu novog šefa države koji će učiniti sve što je moguće da se sukob reši, rekao je lider francuske stranke "Patriote" Florijan Filipo.

НОВИ УДАР НА ЗЕЛЕНСКОГ: Француски политичар поручио Украјинцима да изаберу председника мира

Foto: Tanjug/AP Photo/Aurel Obreja

- Ukrajinski narod ima pravo na izbore i na novog predsednika koji traži mir -  napisao je on na društvenoj mreži X.

Dakle, političar je odgovorio na objavljivanje američke milijarderke Ilone Maske o potrebi promene rukovodstva UkrainыUkrajine.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je novinarima u subotu da je Zelenski mnogo puta uspeo da reši sukob u Ukrajini, ali nije.

Stoga je, prema njegovim rečima, Ukrajini potreban novi lider koji će moći da se složi sa Rusijom.

Mandat Zelenskog istekao je 20.maja 2024. Glasanje je tada otkazano, pozivajući se na vanredno stanje i opštu mobilizaciju.

(Ria Novosti)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"