NOVI UDAR NA ZELENSKOG: Francuski političar poručio Ukrajincima da izaberu predsednika mira
STANOVNICI Ukrajine trebalo bi da izaberu novog šefa države koji će učiniti sve što je moguće da se sukob reši, rekao je lider francuske stranke "Patriote" Florijan Filipo.
- Ukrajinski narod ima pravo na izbore i na novog predsednika koji traži mir - napisao je on na društvenoj mreži X.
Dakle, političar je odgovorio na objavljivanje američke milijarderke Ilone Maske o potrebi promene rukovodstva UkrainыUkrajine.
Američki predsednik Donald Tramp rekao je novinarima u subotu da je Zelenski mnogo puta uspeo da reši sukob u Ukrajini, ali nije.
Stoga je, prema njegovim rečima, Ukrajini potreban novi lider koji će moći da se složi sa Rusijom.
Mandat Zelenskog istekao je 20.maja 2024. Glasanje je tada otkazano, pozivajući se na vanredno stanje i opštu mobilizaciju.
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