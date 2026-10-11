BIVŠI ZVANIČNIK SAD OPTUŽIO NETANJAHUA: Odlagao sporazum o Gazi, taoci platili cenu

ZVANIČNIK iz administracije bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, Fil Gordon, izneo je tvrdnju da je izraelski premijer Netanjahu 2024. odlagao sporazum o Gazi postavljanjem dodatnih uslova, prenosi danas Tajms of Izrael

FOTO: Tanjug/AP/Heather Khalifa

Gordon, bivši savetnik za nacionalnu bezbednost tadašnje potpredsednice Kamale Haris, izjavio je da su zahtevi izraelskog premijera učinili sporazum „nemogućim” tokom narednih šest meseci, perioda u kojem je stradalo nekoliko izraelskih talaca.

Gordon je u subotu podržao navode bivšeg vojnog sekretara Netanjahua, Avija Gila, kao i drugih izraelskih zvaničnika, da je Netanjahu 2024. godine odlagao sporazum o oslobađanju talaca i prekidu vatre.

Gil, koji je od jula 2021. do maja 2024. godine bio Netanjahuov vojni savetnik, izneo je ovu tvrdnju u intervjuu koji je izazvao veliku pažnju javnosti, a emitovan je na Kanalu 12 u četvrtak uveče.

On je optužio premijera da je propustio jasne prilike da veći broj talaca iz Gaze vrati kući žive, jer bi takav potez ugrozio njegovu političku karijeru.

Ovo je bila samo jedna od nekoliko kontroverznih tvrdnji koje je Gil izneo u tom intervjuu u kojem je, između ostalog, naveo i da je Netanjahu više puta bio upozoren uoči napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, kao i da su članovi njegovog tima manipulisali zapisima o telefonskim pozivima od tog jutra.

Dodatno obrazlažući optužbu da je Netanjahu odlagao sporazum o taocima iz političkih razloga, bivši američki zvaničnik je u opširnoj objavi na platformi Iks naveo da je odbijanje izraelskog premijera da prihvati sporazum sredinom 2024. godine dovelo do smrti nekoliko talaca koji bi, da je sporazum postignut, bili oslobođeni.

-Čini se da pristalice Netanjahua koriste knjigu i intervjue Breta Mekgurka kako bi tvrdili da je time opravdan Netanjahuov način vođenja rata u Gazi - napisao je Gordon na platformi Iks, misleći pri tom na Bajdenovog savetnika za nacionalnu bezbednost.

Gordon je dodao da, iako je Bretovo svedočenje iz prve ruke dragoceno, to ne znači da je ono konačno ili da su njegovi stavovi široko prihvaćeni i među bivšim članovima Bajdenove administracije.

- Bret prenosi priču o Bajdenovom telefonskom pozivu nakon slučajnog izraelskog napada na konvoj organizacije ’World Central Kitchen‘, ali ne i priču o tome kako je Bajden pozvao Netanjahua 4. jula 2024. godine da bi izvršio pritisak na njega da zaključi sporazum o taocima, nakon što je Hamas konačno prihvatio osnovni okvir, odustajući od zahteva da se Izrael obaveže na trajni prekid vatre pre nego što bilo koji talac bude oslobođen- nastavio je Gordon.

Prema njegovim navodima, Netanjahu je umesto toga dodao toliko sopstvenih uslova, uprkos savetima sopstvenih šefova bezbednosnih službi, da je sporazum postao neizvodljiv narednih šest meseci.

Kako je Gordon naveo, tokom tog perioda poginulo je još skoro 9.000 Palestinaca, a stradalo je i više izraelskih talaca, uključujući šestoro koje je Hamas pogubio u avgustu.

„Izmene koje je zahtevao Izrael uključivale su zahtev da zadrži snage duž cele granice Gaze sa Egiptom, što je izraelska vojska IDF zauzela tek nakon prvobitnog predloga, kao i novi mehanizam za proveru stanovnika Gaze koji se vraćaju kući na sever, što bi zahtevalo da izraelske trupe ostanu u centralnom delu Gaze”, objasnio je bivši američki zvaničnik.

On je dodao da su oba ta nova uslova odbačena u sporazumu koji je konačno postignut u januaru 2025. godine.

Od 251 taoca otetog u napadu 7. oktobra, njih 46 je odvedeno živo, a potom su preminuli ili su ubijeni u zatočeništvu.

Na pitanje da li su neki od njih mogli da budu vraćeni živi i da li su neki od preživelih mogli biti vraćeni ranije, Netanjahuov bivši vojni savetnik je kratko odgovorio da je to bilo moguće.

Gil je ukazao na to da je Netanjahu popustio pod pritiskom ministara krajnje desnice u svojoj koaliciji, koji su želeli intenziviranje rata protiv Hamasa u Gazi i protivili se sporazumima o taocima i prekidima vatre.

Netanjahuova stranka Likud odbacila je Gilove navode, ocenivši taj intervju kao „deo lažne i politički motivisane propagandne kampanje protiv premijera Netanjahua i Likuda”.

(Tanjug)