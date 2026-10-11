Svet

HUTI POSLALI JEZIVO UPOZORENJE: Aerodromi Saudijske Arabije na meti, samo dva grada izuzeta

D.D.

11. 10. 2026. u 13:11

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JEMENSKI pokret "Ansar Alla" (husites) upozorio je avio-kompanije i putnike na pretnju od udara na aerodrome Saudijske Arabije, osim u vazdušnim lukama Meke i Medine, rekao je vojni portparol pokreta Iahia Saria.

ХУТИ ПОСЛАЛИ ЈЕЗИВО УПОЗОРЕЊЕ: Аеродроми Саудијске Арабије на мети, само два града изузета

Foto Tanjug/AP/Abdulnasser Alseddik

- Naše oružane snage još jednom upozoravaju sve avio-kompanije, stručnjake, zaposlene i putnike na opasnosti korišćenja saudijskih aerodroma i vazdušnog prostora, jer su to potencijalne mete za udare i zonu vojnih operacija, osim aerodroma Meka i Medina - navodi se u pisanoj izjavi.

On tvrdi da su ovi udarci odgovor na akcije Saudijske Arabije u Jemenu.

U subotu je Generalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije prijavila smrt 12 ljudi i 309 žrtava raketnog napada na međunarodni aerodrom u Rijadu.

Predstavnik arapske koalicije protiv Huta Turki al-Maliki okrivio je napad na jemenski pokret i izjavio da neće ostati bez odgovora.

Huti, u okviru sukoba, periodično granatirajući objekte u Saudijskoj Arabiji, još uvek nisu preuzeli odgovornost za napad na aerodrom u Rijadu.

Ujedinjene nacije, brojne države, osudile su napade na civilne ciljeve Saudijske Arabije.

(Ria Novosti)


 

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