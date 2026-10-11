DRAMA U POLJSKOJ, HITNO SE OGLASILE SLUŽBE: Pripreman atentat na Tuska i ministre, sazvan vanredni sastanak
POLjSKA policija dobila je informacije o spremanju atentata na premijera Donalda Tuska, kao i na ministra unutrašnjih poslova i ministra-koordinatora specijalnih službi, izjavila je Karolina Galecka, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave Republike.
- U vezi sa informacijama koje je dobila poljska policija u vezi sa mogućim pokušajem atentata na premijera Donalda Tuska, kao i na zamenika premijera i ministra nacionalne odbrane Vladislava Kosinjaka-Kamiša i ministra-koordinatora specijalnih službi Tomaša Sjemonjaka, danas u 11:00 časova (12:00 časova po moskovskom vremenu) u Agenciji za unutrašnju bezbednost biće održan sastanak predstavnika službi podređenih Ministarstvu unutrašnjih poslova - napisala je Galecka na društvenim mrežama.
(Sputnjik)
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