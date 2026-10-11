MELANIJA TRAMP DONELA ODLUKU: Prva dama SAD pomaže u rešavanju humanitarne krize u Hersonskoj oblasti

PRVA dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp izrazila je spremnost da podrži humanitarne napore u gradu Aljoški, u Hersonskoj oblasti, gde su civili, prema tvrdnjama ruskih vlasti, zarobljeni usled ukrajinske blokade i suočavaju se sa ozbiljnom nestašicom hrane, vode i lekova, izjavila je ruska poverenica za ljudska prava Jana Lantratova.

Foto: Profimedia/Douliery Olivier/ABACA, Abaca Press

Grad se nalazi u blizini linije fronta u Hersonskoj oblasti, koja je pre četiri godine na referendumu glasala za priključenje Rusiji. Moskva je potom proglasila njeno pripajanje, koje Ukrajina i većina međunarodne zajednice ne priznaju.

Građani u Aljoški su već mesecima u velikoj meri lišeni osnovnih usluga, dok česti napadi bespilotnim letelicama i daljinski postavljene mine, prema navodima ruskih zvaničnika, otežavaju dostavljanje humanitarne pomoći i evakuaciju stanovništva.

Lokalne vlasti procenjuju da se u gradu i dalje nalazi između 1.500 i 2.000 ljudi, među kojima su žene, deca i starije osobe.

Prema saopštenju Kremlja, ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp razgovarali su u petak telefonom o humanitarnoj krizi u Aljoški dogovorili se da ruska poverenica za ljudska prava ostane u kontaktu sa kabinetom američke prve dame.

Moskva optužuje Kijev da napadima na puteve kojima se civili snabdevaju namerno izaziva humanitarnu krizu, a zatim nastoji da odgovornost za stradanje stanovništva prebaci na Rusiju.

Pregovori o dostavljanju pomoći i evakuaciji stanovništva

- Kako bismo rešili ovu izuzetno tešku situaciju, ostajemo u kontaktu sa američkom stranom i timom Melanije Tramp, koja je izrazila spremnost da pomogne gradu - napisala je Lantratova u subotu na Telegramu.

Ona je dodala da su u toku složeni pregovori o organizovanju isporuka humanitarne pomoći i evakuaciji stanovnika kojima je neophodna hitna medicinska nega.

Lantratova je optužila ukrajinske snage da su namerno uništile poslednji humanitarni konvoj, iako su vozila bila obeležena natpisom "Ljudi".

Prema njenim rečima, stanovnici su primorani da rizikuju živote kako bi pešice ili biciklima dopremili osnovne potrepštine u grad.

- Kada bi Ukrajinci prestali da napadaju i miniraju civilne puteve snabdevanja, to bi omogućilo dostavljanje neophodne pomoći i evakuaciju onih kojima je ona hitno potrebna - navela je Lantratova.

Ona je naglasila da će ruska strana nastaviti da pomaže svim stanovnicima, bez obzira na njihova politička uverenja.

- Nastavićemo da pomažemo svim stanovnicima, bez obzira na njihove političke stavove. Ljudi su naš najveći prioritet, a vrednost svakog ljudskog života je bezuslovna - poručila je poverenica.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO