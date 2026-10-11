PREDSTAVNIK predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev, rekao je da EU i Velika Britanija treba da prestanu da podstiču rat, prema njegovim rečima, međunarodna zajednica želi mir.

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

- Ratni huškači vlada Velike Britanije i EU moraju prestati da podstiču rat. Svetska zajednica, britanski narod i Evropljani žele mir. I oni žele da i ukrajinsko rukovodstvo želi mir - napisao je on na društvenoj mreži Ks.

Dmitrijev je priložen pod svojom porukom još jedan post objavljen ranije.

U njemu je on nazvao istorijsku izjavu američkog predsednika Donalda Trampa o rešavanju ukrajinskog sukoba i potrebi održavanja izbora u Ukrajini.

(Ria Novosti)