"RATNI HUŠKAČI MORAJU DA STANU": Žestoka poruka Dmitrijeva Zapadu
PREDSTAVNIK predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev, rekao je da EU i Velika Britanija treba da prestanu da podstiču rat, prema njegovim rečima, međunarodna zajednica želi mir.
- Ratni huškači vlada Velike Britanije i EU moraju prestati da podstiču rat. Svetska zajednica, britanski narod i Evropljani žele mir. I oni žele da i ukrajinsko rukovodstvo želi mir - napisao je on na društvenoj mreži Ks.
Dmitrijev je priložen pod svojom porukom još jedan post objavljen ranije.
U njemu je on nazvao istorijsku izjavu američkog predsednika Donalda Trampa o rešavanju ukrajinskog sukoba i potrebi održavanja izbora u Ukrajini.
(Ria Novosti)
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