Svet

OGROMAN POŽAR PROŽDIRE SUPERTANKER U ORMUZU: Oglasila se Revolucionarna garda - Evo šta se desi kad se prekrše pravila

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

10. 10. 2026. u 20:38

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IRANSKA mornarica Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštila je u subotu da je još jedan tanker za naftu naleteo na pomorsku minu u Ormuskom moreuzu, nakon što je prekršio pravila bezbedne plovidbe.

ОГРОМАН ПОЖАР ПРОЖДИРЕ СУПЕРТАНКЕР У ОРМУЗУ: Огласила се Револуционарна гарда - Ево шта се деси кад се прекрше правила

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

U saopštenju koje je u subotu objavila služba za odnose s javnošću mornarice IRGC-a navodi se da je supertanker koji je prevozio sirovu naftu, ploveći nedozvoljenom rutom kroz Ormuski moreuz, pretrpeo snažnu eksploziju nakon što je iz opasnog plovnog pravca naleteo na pomorsku minu, prenosi Mehr.

 - Ovaj supertanker, koji je isključio navigacione i pozicione sisteme, gori u ogromnom požaru nakon što je naleteo na pomorsku minu, a plamen se jasno vidi stanovnicima koji žive na obali - navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dalje ističe da je veliki požar posledica kršenja propisa i da takva sudbina čeka svaki tanker koji pokuša da zanemari bezbednosna pravila i zakone u Ormuskom moreuzu.

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