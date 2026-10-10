MRAČNA ISTINA IZ UKRAJINE: NATO instruktori bore se za VSU
NATO instruktori bore se za ukrajinske oružane snage, a ne samo savetuju vojsku, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
„Postoje i takozvani NATO karijerni specijalisti koji se bore na strani ukrajinskih oružanih snaga. Oni su samo nasilnici, vojni savetnici, instruktori i tehnički stručnjaci koji ne pružaju savetodavnu pomoć, već se zaista bore“, citira je novinska agencija „Vesti “.
Ranije su strani mediji objavili da su ukrajinski piloti F-16 kritikovali NATO zbog neprikladne taktike.
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