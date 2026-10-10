Zelenski: U narednim danima i dalje postoji posebna opasnost od ruskih raketnih napada

U NAREDNIM danima i dalje postoji posebna opasnost od novih ruskih raketnih napada na Ukrajinu, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom razgovora sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

-Razgovarao sam sa predsednikom Francuske upravo tokom današnjeg ruskog balističkog napada na Kijev. Hvala ti, Emanuele, na podršci, istakao je Zelenski u objavi na društenim mrežama.

Prema njegovim rečima, potreba za dodatnim paketima protivvazdušne odbrane je očigledna, a Ukrajina sarađuje sa svim partnerima na pronalaženju odgovarajućih rešenja.

-Nažalost, ovih dana i dalje postoji posebna opasnost od novih raketnih napada. Važno je pojačati pritisak na Rusiju kao odgovor na to i preduzeti zajedničke, odlučne korake, naglasio je Zelenski, prenela je danas agencija Ukrinform.

Dvojica zvaničnika su razgovarala i o izazovima vezanim za ublažavanje sankcija na naftne derivate.

-Rusi moraju da osete da više nemaju potencijal da produžavaju rat. Koordinišemo aktivnosti po tom pitanju i pripremamo sastanke. Hvala Francuskoj!, naglasio je Zelenski.

Tanjug

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