IZGORELI LICEJI, ĐACI NEMAJU GDE DA UČE: Posledice pobune srednjoškolaca
U Francuskoj je tokom talasa protesta zabeleženo više požara u licejima. Trideset hiljada srednjoškolaca zbog toga trenutno nema gde da uči.
Ministar Eduar Žefre obišao je juče licej u Kašanu kod Pariza, koji je zahvatila vatra i na kome su polupani prozori. U okviru akademije Bordo, u Lormonu, licej je opljačkalo tridesetak maskiranih mladića. Očevici ističu da nisu svi bili maloletni. I tu su razbijeni prozori. Štamparija ovog profesionalnog liceja je zapaljena, odneto je desetak kompjutera, ostali su oštećeni. Prva procenjena šteta samo u ovoj školi kreće se od sto do dvesta hiljada evra.
– Kada sam na televiziji video praktično direktan prenos onoga što se događa, jer se danas stvari tako odvijaju, osetio sam mnogo revolta i gorčine – poručio je gradonačelnik ovog mesta Filip Kertenmon.
U školi je bilo 500 đaka u trenutku napada, ali su svi uspešno evakuisani. Vlasti ističu da je oko 25 do 30 liceja u Francuskoj u ovom trenutku potpuno neupotrebljivo. Mnogi se pitaju kada će nastava biti ponovo održana. Nekima će za nekoliko meseci biti matura, pa se ne zna gde će se i kako pripremati za ovaj u Francuskoj izuzetno važan ispit. Nastavu će mnogi srednjoškolci u ovom trenutku gubiti najmanje mesec dana, računajući i raspust koji sledi.
Bilo je i nekih odgovora vlasti. Preko tri hiljade profesora za zamenu najavio je ministar Žefre. Sada se utvrđuje gde će biti raspoređeni. Svi se pitaju zar je moralo do ovoga da dođe i zašto profesori nisu angažovani ranije. Prema podacima francuskih vlasti, 114 liceja je u "crvenom", odnosno veoma kritičnom stanju, a 400 u "narandžastom", što znači da imaju velikih teškoća u radu.
Pobuna se nastavlja. Đačke organizacije već su pozvale na novi francuski nacionalni dan protesta u utorak.
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