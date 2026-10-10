BUNT FRANCUSKIH ĐAKA SE ŠIRI PO EVROPI: Vodeni topovi u Briselu

Protesti iz Francuske proširili su se i na Belgiju.

Foto: Goran Čvorović

Kod francuskih severnih suseda došlo je do većih napetosti. Najnapetije je juče bilo u Briselu, gde je policija koristila i vodene topove.

Belgijski đaci imaju i svoje razloge za nezadovoljstvo. Protive se reformi obrazovanja, budžetskim rezovima, povećanju školarina na univerzitetima i promenama uslova rada nastavnika.

Francuski bunt dao je dodatni zamah njihovom protestu, ali belgijski pokret ima sopstvene uzroke. Protestovalo se ispred više škola u Briselu, dok su prethodnih dana ozbiljni neredi izbili i u Liježu.

Istovremeno su juče u Briselu održane velike sindikalne demonstracije protiv budžetske politike belgijske vlade. Tokom tog skupa došlo je do najvećih sukoba. U blizini Centralne železničke stanice maskirani demonstranti sukobili su se s policijom, koju su gađali flašama i drugim predmetima. Snage reda odgovorile su suzavcem i vodenim topovima, a bilo je i hapšenja.

Ova akcija održana u petak prethodi još jednom danu štrajka u javnom sektoru, predviđenom za ponedeljak i odvija se u kontekstu velikog nezadovoljstva u frankofonom obrazovnom sektoru.