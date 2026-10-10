ŠPANIJI PRETI NEVIĐENI KOLAPS: Ništa od letova, zatvaraju se restorani i popularne turističke atrakcije?

ŠPANIJU 11. novembra očekuje veliki generalni štrajk koji bi mogao ozbiljno da poremeti svakodnevni život širom zemlje, uključujući avio-saobraćaj, javni prevoz, prodavnice, restorane i muzeje.

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Štrajk će trajati 24 sata, a organizuju ga vodeći španski sindikati u znak protesta zbog sve dublje stambene krize. Ovo bi bio prvi zajednički generalni štrajk dva najveća sindikalna saveza u zemlji za gotovo 15 godina.

Moguća otkazivanja letova i zastoji u prevozu

Putnici koji planiraju da putuju u Španiju, iz nje ili unutar zemlje mogli bi da se suoče sa otkazanim letovima i velikim kašnjenjima. Iako se obim poremećaja u avio-saobraćaju još ne može pouzdano proceniti, očekuje se da bi štrajk mogao da zahvati aerodromsko osoblje, kontrolore leta i kabinske posade.

Problemi se očekuju i u železničkom saobraćaju, uključujući brze vozove, gradski metro i autobuse. U Madridu i Barseloni moguće su velike protestne šetnje i blokade puteva, što bi moglo dodatno da oteža dolazak do aerodroma i kretanje kroz gradove.

Zatvaraju se restorani, prodavnice i muzeji?

Štrajk bi mogao da pogodi i turističke sadržaje. Pojedini restorani, prodavnice i muzeji mogli bi da budu zatvoreni ili da rade skraćeno ukoliko se zaposleni pridruže obustavi rada, piše The Sun.

Turistima koji će se 11. novembra nalaziti u Španiji savetuje se da prate obaveštenja avio-kompanija i lokalnih prevoznika i da pre polaska provere status svojih rezervacija.

Šta ako vam otkažu let?

U slučaju otkazivanja leta, avio-kompanije su dužne da putnicima ponude povraćaj novca ili alternativni let. Međutim, ukoliko se štrajk tretira kao vanredna okolnost, putnici uglavnom nemaju pravo na dodatnu novčanu odštetu.

Generalni štrajk održava se nekoliko nedelja uoči vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za 29. novembar. Sindikati i organizacije koje se bore za prava stanara zahtevaju mere za rešavanje stambene krize, dok rastuće kirije i sve teža dostupnost stanova postaju jedna od ključnih tema u zemlji.

(Kurir)

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