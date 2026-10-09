SA SANČEZOVM IDE I STABILNOST UNIJE: Poraz španskog premijera na vandrednim izborma preti narušavanjem ravnoteže unutar EU

POSLE 29. novembra i vanrednih izbora u Španiji, politička ravnoteža unutar EU mogla bi da bude narušena do te mere da čak dođe do destabilizacije Unije.

Foto: Pedro PARDO/AFP/Profimedia, NICOLAS TUCAT / AFP / Profimedia, Depositphotos/stefanocar75

Ukoliko Pedro Sančez, aktuelni premijer, izgubi, grupa Socijalista i demokrata(SiD), bila bi dovedena u podređen položaj u Briselu, jer bi Evropa ostala bez jedinog lidera bliskog socijalistima na čelu velike zemlje EU. Upravo je Sančez činio protivtežu levog centra odlukama u Evropskom savetu, gde mahom dominira desni centar, a španski poslanici su, kao najveća nacionalna delegacija u okviru grupe SiD u Evropskom parlamentu, uspevali da nametnu svoj stav celoj grupi, često uprkos unutrašnjem protivljenju.

Visoki zvaničnik SiD ističe, prenosi Raša tudej, da je Sančez doprinosio balansiranju odluka na sastancima lidera i da bi njegov izostanak poremetio neformalni savez između SiD, liberala i Evropske narodne partije (EPP) desnog centra, na koji se predsednica Komisije Ursula fond der Lajen oslanja prilikom usvajanja zakona.

- Ako odluke donete na sastancima lidera kao i smernice koje se na njima daju Komisiji, postanu konzeervativnije, progresivnim snagama biće manje privlačno da budu deo te vladajuće većine - rekao je za RT zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman.

Promena vlasti u Madridu, veoma verovatna, poremetila bi dosadašnji obrazac, navode visoki zvaničnici grupe SiD za portal Politiko. Istraživanja javnog mnjenja ukazuju da će birači podržati vladu koju predvodi Narodna partija desnog centra, a koja bi, verovatno, stupila u koliciju s krajnje desničarskom strankom Voks. Odlaskom Sančeza, poslednji lideri levog centra ostali bi Mete Frederiksen iz Danske i Robert Abela sa Malte, kao i Magdalena Anderson koja upravo radi na formiranju vlade u Švedskoj.

Osim toga, mediji podsećaju da će izbori u Španiji označiti početak godine ključnih glasanja u velikim zemljama EU, uključujući Italiju, Poljsku i Francusku, gde krajnje desno Nacionalno okupljanje vodi u anketama, uoči predsedničkih izbora dogodine. Snage krajnje desnice u Briselu pritiskaju EPP da ukine zabranu saradnje sa njima i prekine tradicionalne veze sa grupom SiD.

- Moglo bi da se javi iskušenje da se kritičnije sagledaju stavovi Saveta ukoliko na čelu neke velike zemlje više ne bude premijer iz redova socijalista - upozorava Rene Repasi, šef nemačke delegacije Socijaldemokratske partije (SPD) u Evropskom parlamentu.