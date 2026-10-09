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"U EVROPI OTVOREN LOV NA RUSE, NIKO NIJE BEZBEDAN!" Medvedev poslao jezivu poruku posle hapšenja u Crnoj Gori

P. Đurđević

09. 10. 2026. u 13:02

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ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev komentarisao je hapšenje vlasnika Telegram kanala "Ribar" Mihaila Zvinčuka u Crnoj Gori, upozorivši da je u Evropi objavljen lov na Ruse.

У ЕВРОПИ ОТВОРЕН ЛОВ НА РУСЕ, НИКО НИЈЕ БЕЗБЕДАН! Медведев послао језиву поруку после хапшења у Црној Гори

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Naši se, naravno, bezveze vrzmaju po evropskim zemljama. Čak i sa dobrim namerama i važnim ciljevima. Potencijalno je objavljen lov na sve Ruse (naglašavam – sve) - rekao je on.

Tu ne pomažu ni vize, ni pozivi ni druge garancije, dodao je on.

- Mogu uhapsiti svakoga, posebno ako govori istinu o zapadnim državama, EU i banderovskom neonacističkom režimu. Primaju samo relokantski šljam. Pa i to privremeno - naveo je Medvedev.

Sada je sasvim verovatno da ćemo morati da popunjavamo fond za razmenu evropskim i američkim debilima da bismo izvukli svoje, prokomentarisao je ruski zvaničnik.

- Drugačije ne može: ko sa vukovima živi, mora i da zavija - zaključio je on.

Ruska ambasada u Podgorici utvrđuje okolnosti pritvaranja vlasnika Telegram kanala „Ribar“ Mihaila Zvinčuka u Crnoj Gori, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije za ruske mediji.

Podgorički mediji javili su ranije da su u Risnu privedeni Zvinčuk, njegova supruga Valerija i troje saradnika u okviru akcije crnogorskih službi koja je usmerena na hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj mreži „Rybar“.

Crnogorski premijer Milojko Spajić potvrdio je pritvaranje Zvinčuka i na društvenoj mreži Iks je napisao da zemlja „brani svoje interese i da niko neće ugrožavati evropsku budućnost Crne Gore“.

(Sputnjik)

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