"U EVROPI OTVOREN LOV NA RUSE, NIKO NIJE BEZBEDAN!" Medvedev poslao jezivu poruku posle hapšenja u Crnoj Gori
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev komentarisao je hapšenje vlasnika Telegram kanala "Ribar" Mihaila Zvinčuka u Crnoj Gori, upozorivši da je u Evropi objavljen lov na Ruse.
- Naši se, naravno, bezveze vrzmaju po evropskim zemljama. Čak i sa dobrim namerama i važnim ciljevima. Potencijalno je objavljen lov na sve Ruse (naglašavam – sve) - rekao je on.
Tu ne pomažu ni vize, ni pozivi ni druge garancije, dodao je on.
- Mogu uhapsiti svakoga, posebno ako govori istinu o zapadnim državama, EU i banderovskom neonacističkom režimu. Primaju samo relokantski šljam. Pa i to privremeno - naveo je Medvedev.
Sada je sasvim verovatno da ćemo morati da popunjavamo fond za razmenu evropskim i američkim debilima da bismo izvukli svoje, prokomentarisao je ruski zvaničnik.
- Drugačije ne može: ko sa vukovima živi, mora i da zavija - zaključio je on.
Ruska ambasada u Podgorici utvrđuje okolnosti pritvaranja vlasnika Telegram kanala „Ribar“ Mihaila Zvinčuka u Crnoj Gori, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije za ruske mediji.
Podgorički mediji javili su ranije da su u Risnu privedeni Zvinčuk, njegova supruga Valerija i troje saradnika u okviru akcije crnogorskih službi koja je usmerena na hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj mreži „Rybar“.
Crnogorski premijer Milojko Spajić potvrdio je pritvaranje Zvinčuka i na društvenoj mreži Iks je napisao da zemlja „brani svoje interese i da niko neće ugrožavati evropsku budućnost Crne Gore“.
(Sputnjik)
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