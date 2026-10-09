PUTIN NAJAVIO: Rusija pokreće dugoročni program istraživanja Kaspijskog mora
RUSIJA razvija program istraživanja Kaspijskog mora koji će trajati do 2030. godine, saopštio je ruski predsednik Vladimir Putin.
- Spremni smo da podelimo naše rezultate sa svim našim susedima - rekao je ruski predsednik.
On je podsetio na ruski predlog da se napravi digitalni blizanac Kaspijskog mora.
Rusija daje prioritet saradnji sa partnerima na zaštiti i očuvanju ekosistema Kaspijskog mora, istakao je ruski lider.
- Vlada, poslovne i javne organizacije, kao i širok spektar relevantnih naučnika i stručnjaka, aktivno su uključeni u ovaj rad - dodao je Putin.
Pravovremena inicijativa
Predsednik Rusije ocenio je održavanje Kaspijskog ekološkog samita kao pravovremenu i korisnu inicijativu.
- Naši turkmenistanski prijatelji predložili su veoma pravovremenu i korisnu inicijativu — održavanje Kaspijskog ekološkog samita. To je zaista važno, jer Kaspijsko more, slažem se sa kolegama, ima ogroman prirodni, privredni, transportni i, nesumnjivo, kulturno-istorijski značaj za sve nas, kao jedno od mesta nastanka celokupne evropske civilizacije - naglasio je Putin.
(Sputnjik)
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