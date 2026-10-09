PUTIN NAJAVIO: Rusija pokreće dugoročni program istraživanja Kaspijskog mora

RUSIJA razvija program istraživanja Kaspijskog mora koji će trajati do 2030. godine, saopštio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Foto: Tanjug/AP/Indian Foreign Ministry

- Spremni smo da podelimo naše rezultate sa svim našim susedima - rekao je ruski predsednik.

On je podsetio na ruski predlog da se napravi digitalni blizanac Kaspijskog mora.

Rusija daje prioritet saradnji sa partnerima na zaštiti i očuvanju ekosistema Kaspijskog mora, istakao je ruski lider.

- Vlada, poslovne i javne organizacije, kao i širok spektar relevantnih naučnika i stručnjaka, aktivno su uključeni u ovaj rad - dodao je Putin.

Pravovremena inicijativa

Predsednik Rusije ocenio je održavanje Kaspijskog ekološkog samita kao pravovremenu i korisnu inicijativu.

- Naši turkmenistanski prijatelji predložili su veoma pravovremenu i korisnu inicijativu — održavanje Kaspijskog ekološkog samita. To je zaista važno, jer Kaspijsko more, slažem se sa kolegama, ima ogroman prirodni, privredni, transportni i, nesumnjivo, kulturno-istorijski značaj za sve nas, kao jedno od mesta nastanka celokupne evropske civilizacije - naglasio je Putin.

(Sputnjik)