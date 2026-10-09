DIPLOMATSKI RAT SE NASTAVLJA: Izrael naredio zatvaranje britanskog konzulata u Jerusalimu

VELIKA Britanija je počela da uklanja oznake sa svog generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu, nakon što je Izrael naredio njegovo zatvaranje ali London poručuje da zgrada neće biti zatvorena i da će nastaviti da funkcioniše kao ''Misija Velike Britanije u Jerusalimu''.

Foto: RALF HIRSCHBERGER/AFP/Profimedia

Novinari Rojtersa videli su radnike kako uklanjaju ploču sa natpisom ''Generalni konzulat Britanije'', kao i oznaku konzularnog odeljenja.

Britanska zastava je, međutim, ostala na zgradi.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar, rekao je da britanski konzulat danas prekida svoj rad, kao i da će britanski generalni konzul i 20 diplomata završiti svoje dužnosti i napustiti Izrael.

Prema njegovim rečima, u Jerusalimu će ostati sedam britanskih diplomata.

Britanija je, međutim, saopštila da povlači deo osoblja kako bi osigurala njihovu bezbednost, a ne zato što prihvata odluku Izraela o zatvaranju konzulata.

- Vlada Velike Britanije ponavlja svoj dugogodišnji stav da je Istočni Jerusalim okupirana teritorija. Nakon razgovora sa vladom Izraela, zgrada našeg Generalnog konzulata neće biti zatvorena i od danas će biti poznata kao Misija Velike Britanije u Jerusalimu - rekao je Miliband.

On je dodao da će misija biti nezavisna i operativna, i da će nastaviti da pruža vitalne usluge i radi sa palestinskim narodom.

Prema njegovim rečima, takav potez treba da omogući očuvanje dugogodišnjeg britanskog prisustva u Jerusalimu i uloge Velike Britanije u podršci rešenju o dve države.

Britanski ministar je istovremeno izneo oštre kritike na račun izraelske politike prema Palestincima.

- Britanska vlada se slaže da postoji etničko čišćenje Palestinaca u delovima Zapadne obale, a koje izvode teroristi naseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred ovim, a što je još gore, njeni članovi su davali izjave i preduzimali akcije kako bi podržali prisilno raseljavanje Palestinaca - rekao je Miliband.

Izrael je prošlog meseca naredio Velikoj Britaniji da zatvori konzulat u roku od 30 dana, nakon što je London najavio sankcije usmerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući zabranu trgovine robom proizvedenom u njima.

Naredba o zatvaranju ne odnosi se na britansku ambasadu u Tel Avivu.

Britanija je 8. septembra, zajedno sa još 11 zemalja, najavila zabranu trgovine sa izraelskim naseljima izgrađenim na okupiranoj palestinskoj teritoriji.

Miliband je potom najavio i proširenje režima sankcija na subjekte i pojedince uključene u izgradnju ili finansiranje tih naselja.

Britanija za sada neće preduzimati mere odmazde proterivanjem izraelskih diplomata, dok se nastavljaju, kako je navedeno, kredibilni razgovori sa Izraelom.

Rojters je ranije objavio da London razmatra proterivanje izraelskih diplomata u slučaju zatvaranja konzulata, dok su izraelski mediji naveli da bi Britanija mogla da protera 27 izraelskih diplomata i članova njihovih porodica.

Istovremeno, izraelske banke strahuju od mogućih britanskih sankcija protiv subjekata uključenih u izgradnju ili finansiranje izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

List "Harec" objavio je da je Udruženje banaka u Izraelu pripremilo procenu prema kojoj bi sankcije mogle da pogode finansijske institucije povezane sa širenjem naselja i da navedu međunarodne banke da pooštre kontrolu transakcija povezanih sa tim projektima.

Predstavnici Udruženja banaka sastali su se sa zvaničnicima Ministarstva spoljnih poslova, Banke Izraela i Ministarstva za strateška pitanja kako bi ukazali na moguće posledice sankcija.

Posebna zabrinutost odnosi se na projekat E1 između Jerusalima i naselja Maale Adumim.

Izraelske vlasti planiraju da u okviru tog projekta ponude 2.167 stambenih jedinica za naseljavanje, uz još 1.234 jedinice koje su ponuđene na posebnom tenderu u avgustu.

Prema zvaničnim palestinskim podacima, oko 750.000 doseljenika živi u 194 naselja i 400 isturenih položaja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući istočni Jerusalim.

Generalni konzulat Velike Britanije u Jerusalimu predstavlja odvojenu diplomatsku misiju od britanske ambasade u Izraelu.

On predstavlja London u odnosima sa Palestincima u Jerusalimu, na okupiranoj Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze.

Uprkos izraelskoj naredbi da konzulat prestane sa radom, britanska vlada insistira da će zadržati svoje prisustvo u Jerusalimu i da će zgrada nastaviti da funkcioniše pod novim nazivom "Misija Velike Britanije u Jerusalimu".

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(Blic)