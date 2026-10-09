ZAPLENJENA IMOVINA VREDNA 47 MILIONA EVRA: Konfiskovana od „društveno opasnog“ rimskog biznismena
Rimska finansijska policija je oduzela imovinu vrednu preko 47 miliona evra rimskom biznismenu koji živi u inostranstvu, a u okviru postupka za sprečavanje posedovanja imovine, a koje je naložilo Odelenje za specijalizovane preventivne mere Rimskog suda.
Mera se odnosi na nepokretnosti, pokretnu imovinu, dragocenosti i finansijsku imovinu koja se direktno ili indirektno može pripisati preduzetniku. Konfiskacija dolazi posle razgovora sa okrivljnima i zainteresovanim trećim licima, a posle zaplene koji su u oktobru 2024. godine izvršili stručnjaci Jedinice za ekonomsku i finansijsku policiju Rima.
Prema nalazima Finansijske gardije istrage su identifikovale primaoca mere kao osobu koja se redovno bavi poreskimi imovinskim krivičnim delima od 1998. godine od kojih je navodno crpeo finansijska sredstva koja je koristio za održavanje životnog standrada kako se smatra nesrazmernim njegovim prijavljenim prihodima. Finansijska policija je takođe izvestila o nedostaku poreskih prijava tokom protekle decenije.
Dalje istrage su dovele do toga da je preduzetnik povezan sa upravljanjem i de fakto vlasništvom, direktnim ili indirektnim, nad plejadom kompanija i pravnih lica po stranom zakonu od kojih su neki sa sedištem u poreskim rajevima i formalno registrovani na ljude, za koje isražitelji veruju da su korišćena za izvršenje poreskih krivičnih dela i pranje nezakonito stečenog novca.
Zaplenjena imovina obuhvatra 15 nekretnina, uključujući stanove, garaže i zemljište, koji se nalaze u opštinama Rim, Bračano, Formelo, Monte Arđetario, Olbija i Torđano, kao i starinske automobile i motocikle, čamce, 83 vredna ručna sata. Imovina uključuje i istorijske jedrenjake, a jedan od njih se smatra najvećim na svetu, vilu sa bazenom u rimskoj četvrti Olđata i nekoliko klasičnih automobila, uključujući Rols Rojseve, Bentlije i Ferarije.
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