PRVO JAVNO POGUBLJENJE U SAD: Ceo svet će na malim ekranima gledati streljanje uživo, Tramp podržao ideju?

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset rekao je za BBC da će pogubljenje Nidala Hasana, koji je 2009. godine ubio 13 nenaoružanih američkih vojnika u vojnoj bazi Fort Hud, biti prenošeno uživo.

Foto: Andrew Leyden/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veruje se da bi to bilo prvo javno pogubljenje u SAD u gotovo jednom veku.

- Postaraćemo se da ljudi mogu da gledaju i da pogubljenje bude javno. Ljudi moraju da shvate da ovakva dela imaju ozbiljne posledice - rekao je Hegset.

Međutim, ta odluka nije naišla na odobravanje dela javnosti.

- Odluka da se pogubljenje prenosi uživo predstavlja presedan u modernom dobu i nalazi se na pravnom terenu koji još nije dovoljno razjašnjen - rekao je Džon Mils, advokat koji zastupa zatvorenike osuđene na smrt.

Pentagon je ranije ove nedelje saopštio da će Hasan biti pogubljen, što će biti prvo pogubljenje pripadnika američke vojske u više od 60 godina.

Hegset je u intervjuu za konzervativnu televiziju Real America's Voice rekao da će Hasan biti pogubljen streljanjem, koje će izvršiti vojnici.

Bell County Sheriff's Department via AP, File

Na pitanje da li je Hasan imao neke poslednje zahteve ili je pokušao da stupi u kontakt sa predsednikom Donaldom Trampom, Hegset je dao hladan odgovor.

- Baš me briga, videćemo se 3. decembra - rekao je on.

Portparol Pentagona rekao je u ponedeljak da je Tramp odobrio preporuku ministra odbrane.

BBC je zatražio od Bele kuće komentar o tome da li predsednik podržava prenos javnog pogubljenja uživo.

Iako je prošle godine u 17 zemalja zabeleženo više od 2.700 pogubljenja, samo dve države izvršavale su pogubljenja pred javnošću.

Prema podacima organizacije Amnesti internešenel, u Iranu je tokom 2025. godine zabeleženo 11 javnih pogubljenja, a u Avganistanu još šest.

Pogubljenje Nidala Hasana je zakazano za 3. decembar u vojnoj bazi Fort Hud u Teksasu, saopštio je u utorak sekretar američke vojske.

Biće to prvo pogubljenje streljanjem u američkoj vojsci od završetka Drugog svetskog rata.

(Telegraf)