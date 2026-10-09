JEZIVO NAJAVLJIVANJE "KRVAVOG PETKA" U POLJSKOJ: Danima traju napadi po školama

U POLjSKOJ su se za samo dva dana dogodila dva napada na škole , u kojima je jedna osoba ubijena, a nekoliko drugih je povređeno. Nakon što su se društvenim mrežama proširile nove pretnje napadima najavljene za danas, nazvane „Krvavi petak“, policija je pojačala svoje prisustvo oko škola, a nastava je otkazana u nekoliko gradova u regionu Mazovija.

Foto: /x/@PolicjaMazowsze

U sredu je devetnaestogodišnji muškarac napao deset ljudi mačetom u školi u Ostrolenki. Dan kasnije, u četvrtak, petnaestogodišnji bivši učenik napao je troje zaposlenih u školi u Leščidol-Novinima. U napadu je poginula 37-godišnja zaposlena, a povređeni su direktor i nastavnik.

U međuvremenu, pretnje novim napadima na škole proširile su se društvenim mrežama. Policija je privela sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog da je objavio preteći video, a u posebnom slučaju u Serpcu, još jedan sedamnaestogodišnjak je priveden i kod njega su pronađena dva noža.

W rękach Policji jest już 15-latek, który około godziny 9 wszedł do szkoły w miejscowości Leszczydół-Nowiny, w powiecie wyszkowskim i ostrym narzędziem ranił 3 pracowników placówki. Wśród rannych jest dyrektor, który ujął 15-latka. Policja była na miejscu już po kilku minutach od zgłoszenia. W tej chwili trwają czynności policyjne. — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 8, 2026

Šef policije Marek Boronj rekao je da će policajci biti prisutni oko škola od petka ujutru kako bi sprečili moguće napade i umirili javnost.

„Policija će učiniti sve da ove škole budu bezbedne“, rekao je Boronj poljskim medijima. Dodao je da su patrole već obilazile školske zgrade u četvrtak i da su u kontaktu sa upravama.

U petak se očekuje da će policija sarađivati sa direktorima, nastavnicima i lokalnim vlastima.

Šef policije pozvao je učenike i roditelje da prijave svaku razumnu sumnju na nasilje nastavnicima ili policiji.

Wszystkim pranksterom (oraz rodzicom takich) pod rozwagę. Zanim ogłosicie, oczywiście dla żartu, co złego zrobicie w swojej szkole, zobaczcie, co się z wami (lub waszymi podopiecznymi) stanie. https://t.co/axF6tQ54wv — Paweł Buczkowski (@buczkowskipawel) October 9, 2026

Napomenuo je da je broj prijava o potencijalnim pretnjama naglo porastao nakon napada u Ostrolenki i pozvao na oprez u širenju neproverenih informacija.

Zabrinutost je izazvao video koji je postao viralan na društvenim mrežama, u kojem se pominju planovi za napad na škole u ​​okviru „Krvavog petka“.

Autor je, prema poljskim medijima, takođe najavio „masakr u Pšasnišu“. Policija u Pšasnišu je reagovala i privela sedamnaestogodišnjaka iz okruga za koga se sumnja da je autor videa.

Dzięki przytomnej reakcji uczniów, nauczyciela oraz błyskawicznej akcji policjantów z Sierpca powstrzymano 17-latka, który zapowiadał, że „zrobi coś złego w szkole”. Policjanci zatrzymali nastolatka i zabezpieczyli należące do niego noże, a w jego telefonie natrafiono na historię wyszukiwania informacji dotyczących planowanego ataku. Do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zgłosił się nauczyciel z miejscowej szkoły, który przekazał policjantom niepokojące informacje otrzymane od uczniów. Z jego relacji wynikało, że uczeń tej szkoły wśród rówieśników przekazywał, że planuje w środę 7 października „zrobić coś złego w szkole”. Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu zareagowali natychmiast. Już po kilku godzinach, z samego rana w środę, 7 października 2026 r., weszli do mieszkania nastolatka i zatrzymali go. Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku. Zatrzymany przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych KPP w Sierpcu, a policjanci kontynuują czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków. — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 8, 2026

- Policijski službenici su priveli sedamnaestogodišnjeg stanovnika okruga Pšasniš, verovatnog autora videa koji kruži internetom. Protiv mladića se vodi krivična istraga - saopštila je mazovečka policija.

U Serpcu je policija privela još jednog sedamnaestogodišnjaka koji je izjavio da namerava da povredi nekoga u školi.

Kod njega su pronađena dva noža, a prijavili su ga učenici i nastavnici. Ovi događaji usledili su nakon napada u sredu, kada je devetnaestogodišnjak nožem izbo devet ljudi u školi u Ostrolenki, i tragičnog incidenta u četvrtak u Leščidole-Novinima.

Tamo je bivši petnaestogodišnji učenik napao domara, direktora i nastavnika oštrim predmetom. Usled napada je poginuo 37-godišnji zaposleni u školi, dok su još dve osobe povređene.

Zbog napada i pretnji, vlasti opštine Viškov odlučile su da osnovne škole neće održavati nastavu u petak, ali da će obezbediti smeštaj za učenike kojima je to potrebno.

Lokalni mediji su izvestile da će sve srednje škole u ​​Cehanovu raditi na daljinu u petak, a nastava uživo je otkazana i u školama u okrugu Pultusk.

(Index hr)