JEZIVO NAJAVLJIVANJE "KRVAVOG PETKA" U POLJSKOJ: Danima traju napadi po školama
U POLjSKOJ su se za samo dva dana dogodila dva napada na škole , u kojima je jedna osoba ubijena, a nekoliko drugih je povređeno. Nakon što su se društvenim mrežama proširile nove pretnje napadima najavljene za danas, nazvane „Krvavi petak“, policija je pojačala svoje prisustvo oko škola, a nastava je otkazana u nekoliko gradova u regionu Mazovija.
U sredu je devetnaestogodišnji muškarac napao deset ljudi mačetom u školi u Ostrolenki. Dan kasnije, u četvrtak, petnaestogodišnji bivši učenik napao je troje zaposlenih u školi u Leščidol-Novinima. U napadu je poginula 37-godišnja zaposlena, a povređeni su direktor i nastavnik.
U međuvremenu, pretnje novim napadima na škole proširile su se društvenim mrežama. Policija je privela sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog da je objavio preteći video, a u posebnom slučaju u Serpcu, još jedan sedamnaestogodišnjak je priveden i kod njega su pronađena dva noža.
Šef policije Marek Boronj rekao je da će policajci biti prisutni oko škola od petka ujutru kako bi sprečili moguće napade i umirili javnost.
„Policija će učiniti sve da ove škole budu bezbedne“, rekao je Boronj poljskim medijima. Dodao je da su patrole već obilazile školske zgrade u četvrtak i da su u kontaktu sa upravama.
U petak se očekuje da će policija sarađivati sa direktorima, nastavnicima i lokalnim vlastima.
Šef policije pozvao je učenike i roditelje da prijave svaku razumnu sumnju na nasilje nastavnicima ili policiji.
Napomenuo je da je broj prijava o potencijalnim pretnjama naglo porastao nakon napada u Ostrolenki i pozvao na oprez u širenju neproverenih informacija.
Zabrinutost je izazvao video koji je postao viralan na društvenim mrežama, u kojem se pominju planovi za napad na škole u okviru „Krvavog petka“.
Autor je, prema poljskim medijima, takođe najavio „masakr u Pšasnišu“. Policija u Pšasnišu je reagovala i privela sedamnaestogodišnjaka iz okruga za koga se sumnja da je autor videa.
- Policijski službenici su priveli sedamnaestogodišnjeg stanovnika okruga Pšasniš, verovatnog autora videa koji kruži internetom. Protiv mladića se vodi krivična istraga - saopštila je mazovečka policija.
U Serpcu je policija privela još jednog sedamnaestogodišnjaka koji je izjavio da namerava da povredi nekoga u školi.
Kod njega su pronađena dva noža, a prijavili su ga učenici i nastavnici. Ovi događaji usledili su nakon napada u sredu, kada je devetnaestogodišnjak nožem izbo devet ljudi u školi u Ostrolenki, i tragičnog incidenta u četvrtak u Leščidole-Novinima.
Tamo je bivši petnaestogodišnji učenik napao domara, direktora i nastavnika oštrim predmetom. Usled napada je poginuo 37-godišnji zaposleni u školi, dok su još dve osobe povređene.
Zbog napada i pretnji, vlasti opštine Viškov odlučile su da osnovne škole neće održavati nastavu u petak, ali da će obezbediti smeštaj za učenike kojima je to potrebno.
Lokalni mediji su izvestile da će sve srednje škole u Cehanovu raditi na daljinu u petak, a nastava uživo je otkazana i u školama u okrugu Pultusk.
(Index hr)
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