OBILNE KIŠE IZAZVALE POPLAVE I KLIZIŠTA U ČILEU: Evakuisano više od hiljadu ljudi, povređena i beba

OBILNE kiše izazvale su poplave i klizišta u Santijagu i okolnim područjima Čilea, zbog čega je više od 1.000 ljudi evakuisano, a najmanje šest osoba povređeno, saopštile su danas vlasti.

Foto: Tanjug/AP Photo/Esteban Felix

Predsednik Čilea, Hose Antonio Kast proglasio je vanredno stanje u Las Kondesu, istočnom predgrađu Santijaga, nakon što su bujične kiše učinile glavne puteve neprohodnim.

U tom području je poslednjih dana palo 14,4 centimetra kiše, oko devet puta više od prosečne količine padavina za oktobar, rekla je gradonačelnica Santijaga, Katalina San Martin.

Foto: Tanjug/AP Photo/Esteban Felix

Reka Mapočo izlila se iz korita, zbog čega su naređene evakuacije.

Vatrogasci su spasili ili evakuisali više od 1.000 ljudi, a među povređenima je i jednogodišnje dete sa prelomima kostiju.

U četvrtak nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva.

Čileanska agencija za reagovanje na katastrofe stavila je još 10 okruga u stanje visoke pripravnosti zbog rizika od novih klizišta i naredila zatvaranje škola.

Ranije kiše oštetile su desetine kuća u centralnom Čileu, dok je gotovo 12.000 korisnika u Santijagu ostalo bez struje.

Foto: Tanjug/AP Photo/Esteban Felix

Poplave su usledile u trenutku kada se pojačava fenomen El Ninjo, koji utiče na obrasce padavina širom sveta.

Svetska meteorološka organizacija saopštila je da bi ovogodišnji El Ninjo mogao da dostigne vrhunac u decembru i da bude među najintenzivnijima od 1950. godine.

Očekuje se da će kiše u Čileu danas oslabiti.

(Tanjug)