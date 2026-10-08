Svet

SAJBER UDAR NA JAPAN: Napadnute najveće kompanije, ugroženi podaci desetina miliona ljudi

Танјуг

08. 10. 2026. u 19:10

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SAJBER napadi na više japanskih kompanija potencijalno su ugrozili podatke desetina miliona korisnika, dok japanske vlasti istražuju da li su incidenti međusobno povezani.

САЈБЕР УДАР НА ЈАПАН: Нападнуте највеће компаније, угрожени подаци десетина милиона људи

Foto: Photo by Chirayu Trivedi on Unsplash

Samo ove nedelje incidente su prijavili Daiwa Securities, GMO Research, Rakuten Drive, medijska grupa Nikkei i lanac restorana Yakiniku King, prenosi Japan tajms

Kompanija Park24 je saopštila da je u napadu bilo ugroženo 6,6 miliona naloga.

Kompanija GMO Research navela je da je napadom na njen servis za ankete moglo biti obuhvaćeno gotovo 950.000 korisnika, dok je Monogatari, vlasnik lanca Yakiniku King, saopštio da su podaci oko 10 miliona naloga bili izloženi neovlašćenom pristupu

Glavni sekretar vlade Japana Minoru Kihara rekao je da za sada nije poznato da li su napadi međusobno povezani.

- Radimo na sagledavanju ukupnih razmera štete analizirajući metode i trendove napada -rekao je Kihara.

Vlada je građanima preporučila da ne koriste iste lozinke na više servisa, da uključe višefaktorsku autentifikaciju i budu oprezni pri otvaranju linkova.
 

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