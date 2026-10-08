Svet

BUKTI RAT U IRANU, IMA MRTVIH I RANJENIH: Okupacija usred zemlje, Teheran se hitno oglasio

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

08. 10. 2026. u 19:02

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JEDAN teroristički napadač je ubijen, a nekoliko drugih je ranjeno nakon što su policijske snage žestoko odgovorile na napad na patrolu u okrugu Golšan, u provinciji Sistan i Beludžistan.

БУКТИ РАТ У ИРАНУ, ИМА МРТВИХ И РАЊЕНИХ: Окупација усред земље, Техеран се хитно огласио

Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

Informativni centar policije Sistana i Beludžistana saopštio je da je, nakon eksplozije duž izlazne rute dve policijske jedinice iz sedišta policijske komande okruga Golšan, usledila pucnjava koju su započeli naoružani pojedinci, na šta su policijske snage žestoko i odlučno odgovorile, prenosi iranska agencija Mehr. 

Zahvaljujući pripravnosti i brzoj reakciji policijskih snaga, jedan od terorističkih napadača je ubijen, dok je izvestan broj drugih naoružanih lica ranjen.

Područje je pod nadzorom bezbednosnih i policijskih snaga, a mere na identifikaciji i hapšenju ostalih lica umešanih u ovaj teroristički akt se nastavljaju.

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