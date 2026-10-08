BUKTI RAT U IRANU, IMA MRTVIH I RANJENIH: Okupacija usred zemlje, Teheran se hitno oglasio
JEDAN teroristički napadač je ubijen, a nekoliko drugih je ranjeno nakon što su policijske snage žestoko odgovorile na napad na patrolu u okrugu Golšan, u provinciji Sistan i Beludžistan.
Informativni centar policije Sistana i Beludžistana saopštio je da je, nakon eksplozije duž izlazne rute dve policijske jedinice iz sedišta policijske komande okruga Golšan, usledila pucnjava koju su započeli naoružani pojedinci, na šta su policijske snage žestoko i odlučno odgovorile, prenosi iranska agencija Mehr.
Zahvaljujući pripravnosti i brzoj reakciji policijskih snaga, jedan od terorističkih napadača je ubijen, dok je izvestan broj drugih naoružanih lica ranjen.
Područje je pod nadzorom bezbednosnih i policijskih snaga, a mere na identifikaciji i hapšenju ostalih lica umešanih u ovaj teroristički akt se nastavljaju.
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