Svet

OGLASIO SE TRAMP: "Nećemo napasti Iran dok se ne završi jedna ključna stvar"

Ј.О.С.

08. 10. 2026. u 18:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRESEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da administracija ima produktivne razgovore sa Iranom.

ОГЛАСИО СЕ ТРАМП: Нећемо напасти Иран док се не заврши једна кључна ствар

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

- Imamo produktivne razgovore sa Islamskom Republikom Iran - napisao je Tramp u objavi na njegovoj društvenoj mreži. 

Foto: Printscreen

Dodao je da je američka blokada iranskih luka i dalje na snazi, kao i da nafta normalno prolazi kroz Ormuski moreuz.

- Nećemo napadati Iran pre izbora u sredini mandata koji će se održati u SAD 3. novembra - rekao je Tramp.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nikola Jokić gleda i ne veruje! Šej Gildžes Aleksander rekao da je ubedljivo najbolji igrač u NBA ligi

Nikola Jokić gleda i ne veruje! Šej Gildžes Aleksander rekao da je ubedljivo najbolji igrač u NBA ligi