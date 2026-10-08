OGLASIO SE TRAMP: "Nećemo napasti Iran dok se ne završi jedna ključna stvar"
PRESEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da administracija ima produktivne razgovore sa Iranom.
- Imamo produktivne razgovore sa Islamskom Republikom Iran - napisao je Tramp u objavi na njegovoj društvenoj mreži.
Dodao je da je američka blokada iranskih luka i dalje na snazi, kao i da nafta normalno prolazi kroz Ormuski moreuz.
- Nećemo napadati Iran pre izbora u sredini mandata koji će se održati u SAD 3. novembra - rekao je Tramp.
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