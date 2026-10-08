BRITANIJA UVELA NOVE SANKCIJE RUSIJI: Na meti tankeri, nafta i vojna industrija
BRITANSKO ministarstvo spoljnih poslova objavilo je danas nove sankcije usmerene na pojedince i entitete za koje tvrdi da su umešani u proizvodnju ili transport ruske nafte, olakšavanje vojne proizvodnje i zaobilaženje sankcija za finansijske usluge.
Kako prenosi Rojters, 38 novih oznaka deo je britanskih napora da se ograniči sposobnost Rusije da finansira i opremi svoj rat u Ukrajini, ciljajući prihode od nafte, finansijske kanale i vojne lance snabdevanja koji održavaju ratnu ekonomiju Moskve.
Prema navodima, paket je uključivao dodatnih 12 tankera za naftu za koje Britanija tvrdi da posluju kao deo ruske flote u senci i pomažu Moskvi da izbegne sankcije na izvoz nafte.
Takođe, obuhvaćeno je i 17 entiteta i pojedinaca uključenih u isporuku robe koju Velika Britanija, SAD i EU smatraju ključnom za ruske ratne napore, uključujući uvoznike mašinskih alata, elektronike i materijala koji se koriste za proizvodnju raketa i dronova sa sedištem u Rusiji.
U saopštenju ruske ambasade u Londonu, koje je objavila državna novinska agencija RIA Novosti, navodi se da "Svaki novi paket sankcija ima za cilj da pokaže odlučnost britanskih vlasti, ali u stvarnosti ističe neefikasnost i uzaludnost kursa koji su izabrali".
(Tanjug)
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