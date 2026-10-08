PAKISTAN ODBACIO TVRDNJE O NAPADIMA NA HUTE: "Izveštaji u međunarodnim medijima su potpuno lažni i izmišljeni"
PAKISTAN je demantovao izveštaje međunarodnih medija nakon što se proširila vest u kojoj se tvrdi da se avioni Ratnog vazduhoplovstva Pakistana (PAF) koriste protiv jemenskih Huta u okviru trilateralnog odbrambenog pakta Islamabada sa Saudijskom Arabijom i Turskom, ocenivši ih kao "lažne i izmišljenim".
Pakistansko ministarstvo informisanja je saopštilo putem društvene mreže Iks snimak ekrana izveštaja kreiranog 7. oktobra, u kojem se citira neimenovani izvor koji tvrdi da se borbeni avioni PAF-a koriste u napadima na miliciju Huta, usred eksalacije sukoba snaga sa Saudijskom Arabijom.
- Gore pomenuta vest "Njujork tajmsa" koja pripisuje angažovanje aviona PAF-a protiv Huta je lažna i izmišljena. Međunarodne medijske kuće se ponovo pozivaju da izbegavaju spekulativno izveštavanje u vezi sa angažovanjem vojnih snaga Pakistana u okviru Zajedničkog odbrambenog sporazuma iz Meke. Detalje o bilo kakvom angažovanju, ukoliko to bude potrebno, izneće nadležni organi - navodi se u saopštenju, prenosi Arab News Pakistan.
Portparol pakistanske vojske potvrdio je ove nedelje prisustvo pakistanskih trupa u Saudijskoj Arabiji u okviru sporazuma iz Meke.
- Mogu da potvrdim da smo mi, snage Pakistana, već tamo u Kraljevini. To vam mogu garantovati. Da, pakistanske trupe su već tamo decenijama, u različitim kapacitetima. One su prisutne u Saudijskoj Arabiji decenijama - rekao je pakistanski general-potpukovnik Ahmed Šarif Čaudri u intervjuu za Si-En-En.
On je istakao da trilateralni odbrambeni savez nije nastao u "vakuumu".
- Postoji kontinuiran diplomatski, politički, vojni i međuljudski odnos između Pakistana, Saudijske Arabije i Turske. Tako da mogu da podelim sa vama da su pakistanske snage, u više kapaciteta i domena, već tamo - dodao je Čaudri.
Pakistan je prošlog septembra potpisao bilateralni odbrambeni pakt sa Saudijskom Arabijom, a u avgustu, zajedno sa Saudijskom Arabijom i Turskom, potpisao Zajednički odbrambeni sporazum iz Meke.
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