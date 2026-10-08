PAKISTAN ODBACIO TVRDNJE O NAPADIMA NA HUTE: "Izveštaji u međunarodnim medijima su potpuno lažni i izmišljeni"

PAKISTAN je demantovao izveštaje međunarodnih medija nakon što se proširila vest u kojoj se tvrdi da se avioni Ratnog vazduhoplovstva Pakistana (PAF) koriste protiv jemenskih Huta u okviru trilateralnog odbrambenog pakta Islamabada sa Saudijskom Arabijom i Turskom, ocenivši ih kao "lažne i izmišljenim".

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Pakistansko ministarstvo informisanja je saopštilo putem društvene mreže Iks snimak ekrana izveštaja kreiranog 7. oktobra, u kojem se citira neimenovani izvor koji tvrdi da se borbeni avioni PAF-a koriste u napadima na miliciju Huta, usred eksalacije sukoba snaga sa Saudijskom Arabijom.

The Ministry of Information and Broadcasting on Thursday rejected a New York Times report attributing the employment of Pakistan Air Force (PAF) aircraft against the Houthis, calling it "fake and fabricated". In a post on X, the ministry urged international media organisations to avoid speculative reporting regarding the possible employment of Pakistan's military forces under the Makkah Joint Defence Agreement. It said any details about such deployment, if necessary, would be provided by the relevant authorities. Read more: https://t.co/Gk6fbTsWal #TheNews — The News (@thenews_intl) October 8, 2026

- Gore pomenuta vest "Njujork tajmsa" koja pripisuje angažovanje aviona PAF-a protiv Huta je lažna i izmišljena. Međunarodne medijske kuće se ponovo pozivaju da izbegavaju spekulativno izveštavanje u vezi sa angažovanjem vojnih snaga Pakistana u okviru Zajedničkog odbrambenog sporazuma iz Meke. Detalje o bilo kakvom angažovanju, ukoliko to bude potrebno, izneće nadležni organi - navodi se u saopštenju, prenosi Arab News Pakistan.

Portparol pakistanske vojske potvrdio je ove nedelje prisustvo pakistanskih trupa u Saudijskoj Arabiji u okviru sporazuma iz Meke.

- Mogu da potvrdim da smo mi, snage Pakistana, već tamo u Kraljevini. To vam mogu garantovati. Da, pakistanske trupe su već tamo decenijama, u različitim kapacitetima. One su prisutne u Saudijskoj Arabiji decenijama - rekao je pakistanski general-potpukovnik Ahmed Šarif Čaudri u intervjuu za Si-En-En.

On je istakao da trilateralni odbrambeni savez nije nastao u "vakuumu".

- Postoji kontinuiran diplomatski, politički, vojni i međuljudski odnos između Pakistana, Saudijske Arabije i Turske. Tako da mogu da podelim sa vama da su pakistanske snage, u više kapaciteta i domena, već tamo - dodao je Čaudri.

AP Photo/Khalil Hamra

Pakistan je prošlog septembra potpisao bilateralni odbrambeni pakt sa Saudijskom Arabijom, a u avgustu, zajedno sa Saudijskom Arabijom i Turskom, potpisao Zajednički odbrambeni sporazum iz Meke.

