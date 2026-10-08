Svet

PAKISTAN ODBACIO TVRDNJE O NAPADIMA NA HUTE: "Izveštaji u međunarodnim medijima su potpuno lažni i izmišljeni"

Ј.О.С.

08. 10. 2026. u 18:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PAKISTAN je demantovao izveštaje međunarodnih medija nakon što se proširila vest u kojoj se tvrdi da se avioni Ratnog vazduhoplovstva Pakistana (PAF) koriste protiv jemenskih Huta u okviru trilateralnog odbrambenog pakta Islamabada sa Saudijskom Arabijom i Turskom, ocenivši ih kao "lažne i izmišljenim".

ПАКИСТАН ОДБАЦИО ТВРДЊЕ О НАПАДИМА НА ХУТЕ: Извештаји у међународним медијима су потпуно лажни и измишљени

Profimedia

Pakistansko ministarstvo informisanja je saopštilo putem društvene mreže Iks snimak ekrana izveštaja kreiranog 7. oktobra, u kojem se citira neimenovani izvor koji tvrdi da se borbeni avioni PAF-a koriste u napadima na miliciju Huta, usred eksalacije sukoba snaga sa Saudijskom Arabijom. 

- Gore pomenuta vest "Njujork tajmsa" koja pripisuje angažovanje aviona PAF-a protiv Huta je lažna i izmišljena. Međunarodne medijske kuće se ponovo pozivaju da izbegavaju spekulativno izveštavanje u vezi sa angažovanjem vojnih snaga Pakistana u okviru Zajedničkog odbrambenog sporazuma iz Meke. Detalje o bilo kakvom angažovanju, ukoliko to bude potrebno, izneće nadležni organi - navodi se u saopštenju, prenosi Arab News Pakistan.

Portparol pakistanske vojske potvrdio je ove nedelje prisustvo pakistanskih trupa u Saudijskoj Arabiji u okviru sporazuma iz Meke.

- Mogu da potvrdim da smo mi, snage Pakistana, već tamo u Kraljevini. To vam mogu garantovati. Da, pakistanske trupe su već tamo decenijama, u različitim kapacitetima. One su prisutne u Saudijskoj Arabiji decenijama - rekao je pakistanski general-potpukovnik Ahmed Šarif Čaudri u intervjuu za Si-En-En.

On je istakao da trilateralni odbrambeni savez nije nastao u "vakuumu".

- Postoji kontinuiran diplomatski, politički, vojni i međuljudski odnos između Pakistana, Saudijske Arabije i Turske. Tako da mogu da podelim sa vama da su pakistanske snage, u više kapaciteta i domena, već tamo - dodao je Čaudri.

AP Photo/Khalil Hamra

Pakistan je prošlog septembra potpisao bilateralni odbrambeni pakt sa Saudijskom Arabijom, a u avgustu, zajedno sa Saudijskom Arabijom i Turskom, potpisao Zajednički odbrambeni sporazum iz Meke.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KO JE ZAPALIO BANER SNS-A NA VRAČARU I ZAŠTO SE ĆUTI? Nasilje nad političkim neistomišljenicima postaje sve opasnije! (VIDEO)
Politika

0 0

KO JE ZAPALIO BANER SNS-A NA VRAČARU I ZAŠTO SE ĆUTI? Nasilje nad političkim neistomišljenicima postaje sve opasnije! (VIDEO)

PALjENjE banera sa natpisom „Ujedinjena Srbija“ u blizini Hrama Svetog Save još jednom je otvorilo pitanje dokle može da ide politička netrpeljivost i šta je sledeće. Posle napada na stranačke prostorije, fizičkih obračuna sa aktivistima i pokušaja sprečavanja političkih neistomišljenika da organizuju štandove, sada je u centru Beograda zabeležen i požar koji je mogao da ugrozi bezbednost građana.

08. 10. 2026. u 16:46

Politika
Tenis
Fudbal
Tajanstveni kamen u Srbiji: Pokazuje put do zlata? - Legenda o zakopanom blagu na Jastrepcu intrigira

Tajanstveni kamen u Srbiji: Pokazuje put do zlata? - Legenda o zakopanom blagu na Jastrepcu intrigira