Svet

JUŽNA KOREJA POVLAČI AMBASADORA IZ UKRAJINE: Seul povukao neočekivan potez posle velikog diplomatskog skandala!

T.J.

08. 10. 2026. u 18:08

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JUŽNA Koreja je odlučila da povuče svog ambasadora iz Ukrajine, usred diplomatskog skandala koji je izbio zbog, kako Seul navodi, otkrivanja poverljivih informacija u vezi sa severnokorejskim ratnim zarobljenicima.

ЈУЖНА КОРЕЈА ПОВЛАЧИ АМБАСАДОРА ИЗ УКРАЈИНЕ: Сеул повукао неочекиван потез после великог дипломатског скандала!

Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

- Vlada je odlučila da povuče ambasadora iz Ukrajine - navedeno je u saopštenju južnokorejskog Ministarstva spoljnih poslova.

Skandal je izbio nakon što je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN saopštio da su Južnoj Koreji predata dva ratna zarobljenika iz Severne Koreje.

Nakon toga, predsednik Južne Koreje, Li Dže Mjon, optužio je Kijev za kršenje dogovorenih pravila i otkrivanje poverljivih informacija. On je poručio da bi Seul mogao da preduzme dodatne mere ukoliko Ukrajina ne uputi izvinjenje.

Ministar spoljnih poslova Južne Koreje, Čo Te Jul, izjavio je u utorak da je Seul dobio poruku od ukrajinskih vlasti, ali da ona, prema njegovim rečima, „nije odgovarala nivou koji je Seul očekivao“.

S druge strane, portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova, Georgij Tihi, naveo je da je do nesporazuma između dve zemlje došlo zbog "različitog tumačenja režima poverljivosti".

Povlačenje ambasadora predstavlja najozbiljniji diplomatski potez Seula prema Kijevu otkako je pitanje severnokorejskih zarobljenika postalo deo širih razgovora o ulozi Pjongjanga u sukobu u Ukrajini.

(Ria novosti)

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