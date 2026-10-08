Svet

FICO RAZVALIO BRISEL ZBOG TRAMPA! Slovački premijer besan: "Ovo je znak da je EU dotakla dno"

Ivana Manić

08. 10. 2026. u 18:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SLOVAČKI premijer Robert Fico danas je pozvao na uklanjanje uvredljive statue američkog predsednika Donalda Trampa iz Evropskog parlamenta, opisujući je kao znak propadanja cele Evropske unije.

ФИЦО РАЗВАЛИО БРИСЕЛ ЗБОГ ТРАМПА! Словачки премијер бесан: Ово је знак да је ЕУ дотакла дно

Foto: Jakub Kotian / TASR / Profimedia

- Podrugljiva statua američkog predsednika Donalda Trampa postavljena u prostorijama Evropskog parlamenta znak je propadanja cele EU. Ne slažem se sa svim politikama američkog predsednika, ni izbliza. Ali u vreme koje zahteva dijalog i međusobno poštovanje, vređanje naših partnera u zvaničnim prostorijama pokazuje duboko nerazumevanje vremena u kojem živimo - rekao je Fico u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovoj oceni, "tužno je što rukovodstvo Evropskog parlamenta, u svom slepilu, više ne može da napravi razliku između legitimnog prava na drugačije mišljenje i postupaka duhovno bankrotiranih pojedinaca, avanturista i ludaka".

- Da li bi rukovodstvo Evropskog parlamenta pristalo na prikazivanje podrugljivih prikaza francuskog predsednika ili nemačkog saveznog kancelara? Pošto je odgovor na ovo pitanje sasvim očigledan, očekujem da predsednik Evropskog parlamenta odmah ukloni uvredljiv prikaz američkog predsednika iz prostorija Evropskog parlamenta - zaključio je Fico.

Skulpturu pod nazivom „Narandžasta kuga“ otkrio je u utorak danski umetnik Jens Galšiot u zgradi Parlamenta u Strazburu.

Delo prikazuje golog, pozlaćenog Trampa, kako sedi na ramenima manjeg čoveka, držeći palicu za golf i vagu pravde.

Pored statue su postavljene kartice sa komentarom da "kralj nepravde sedi na leđima čoveka koji tone pod tim teretom".

- Učinio bih sve da mu pomognem. Osim što bih sišao sa njegovih leđa - piše na jednoj kartici.

BONUS VIDEO: 

SLOVAČKI PREMIJER PREDVIĐA SOPSTVENI ATENTAT: Ova frustracija će dovesti do ubistva

(Tanjug)
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tajanstveni kamen u Srbiji: Pokazuje put do zlata? - Legenda o zakopanom blagu na Jastrepcu intrigira

Tajanstveni kamen u Srbiji: Pokazuje put do zlata? - Legenda o zakopanom blagu na Jastrepcu intrigira