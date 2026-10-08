FICO RAZVALIO BRISEL ZBOG TRAMPA! Slovački premijer besan: "Ovo je znak da je EU dotakla dno"

SLOVAČKI premijer Robert Fico danas je pozvao na uklanjanje uvredljive statue američkog predsednika Donalda Trampa iz Evropskog parlamenta, opisujući je kao znak propadanja cele Evropske unije.

Foto: Jakub Kotian / TASR / Profimedia

- Podrugljiva statua američkog predsednika Donalda Trampa postavljena u prostorijama Evropskog parlamenta znak je propadanja cele EU. Ne slažem se sa svim politikama američkog predsednika, ni izbliza. Ali u vreme koje zahteva dijalog i međusobno poštovanje, vređanje naših partnera u zvaničnim prostorijama pokazuje duboko nerazumevanje vremena u kojem živimo - rekao je Fico u objavi na društvenoj mreži Iks.

A STATUE OF DONALD TRUMP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IS A SIGN OF THE DECLINE OF THE ENTIRE EUROPEAN UNION The mocking statue of US President Donald Trump displayed on the premises of the European Parliament is a sign of the decline of the entire EU. I do not agree with all of the American president’s policies, not by a long shot. But at a time that calls for dialogue and mutual respect, insulting our partners on official premises demonstrates a profound failure to understand the times we live in. It is sad that the leadership of the European Parliament, in its blindness, can no longer distinguish between the legitimate right to hold a different opinion and the actions of spiritually bankrupt individuals, adventurers and lunatics. Would the leadership of the European Parliament agree to the display of mocking depictions of the French president or the German federal chancellor? Since the answer to this question is perfectly obvious, I expect the President of the European Parliament to immediately remove the offensive depiction of the American president from the premises of the European Parliament. — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) October 8, 2026

Prema njegovoj oceni, "tužno je što rukovodstvo Evropskog parlamenta, u svom slepilu, više ne može da napravi razliku između legitimnog prava na drugačije mišljenje i postupaka duhovno bankrotiranih pojedinaca, avanturista i ludaka".

- Da li bi rukovodstvo Evropskog parlamenta pristalo na prikazivanje podrugljivih prikaza francuskog predsednika ili nemačkog saveznog kancelara? Pošto je odgovor na ovo pitanje sasvim očigledan, očekujem da predsednik Evropskog parlamenta odmah ukloni uvredljiv prikaz američkog predsednika iz prostorija Evropskog parlamenta - zaključio je Fico.

Skulpturu pod nazivom „Narandžasta kuga“ otkrio je u utorak danski umetnik Jens Galšiot u zgradi Parlamenta u Strazburu.

Delo prikazuje golog, pozlaćenog Trampa, kako sedi na ramenima manjeg čoveka, držeći palicu za golf i vagu pravde.

Pored statue su postavljene kartice sa komentarom da "kralj nepravde sedi na leđima čoveka koji tone pod tim teretom".

- Učinio bih sve da mu pomognem. Osim što bih sišao sa njegovih leđa - piše na jednoj kartici.

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