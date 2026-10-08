RAZORNE OLUJE NA MEDITERANU: Crni oblaci gutaju Jadran, na udaru omiljene turističke destinacije - voda potapa sve pred sobom

DOK u pojedinačne delove Evrope polako pristiže mirnija jesen, na jugu kontinenta situacija postaje i više nego dramatična.

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Prema zvaničnim meteorološkim modelima, u narednim danima očekuje se da žestoko nevreme protutnji kroz omiljene turističke destinacije poput Španije, Italije i Hrvatske.

Glavni razlog za ovu opasnu vremensku anomaliju jeste pregrejano Sredozemno more koje dolazi u direktan sudar sa hladnim atlantskim vazduhom, što je fenomen koji u jesenjem periodu izuzetno često izaziva haos.

Na Iberijskom poluostrvu očekuju se snažne vremenske nepogode.

Sve počinje sa izraženim pljuskovima koji će se tokom dana dodatno pojačavati, a lokalno će preći u snažne grmljavinske oluje.

Poznati španski meteorolog Ruben del Kampo upozorio je u izjavi za list "El Pais" da se oluja i olujni vetrovi mogu očekivati na teritoriji čitave zemlje.

U međuvremenu, iz Katalonije stižu vesti o pravoj drami.

Nadležne službe intenzivno tragaju za dve nestale osobe.

Kako prenosi televizijski kanal RTVE, reč je o muškarcu iz mesta Pineda del Mar u blizini Barselone, koga su očevici videli kako ga nosi bujica.

Pored toga, u gradu Granoljersu, severoistočno od Barselone, traga se i za jednim maloletnikom.

Iako njegov nestanak u prvom trenutku nije direktno povezan sa padavinama, obilna kiša i poplave izuzetno otežavaju akciju spasavanja.

U zvaničnom večernjem saopštenju na društvenoj mreži Iks, Katalonska meteorološka služba podigla je nivo upozorenja na ekstremne padavine (preko 40 milimetara kiše u roku od samo 30 minuta) u južnom delu ove regije.

Najviši stepen opasnosti proglašen je za okruga Baš Ebre, Monsija, Tera Alta i Ribera d'Ebre.

Prvi opasni nagoveštaji ove nestabilnosti zabeleženi su još u ponedeljak na Majorci, gde je snažan pijavica (morski vrtlog) izazvao ogromnu pažnju i paniku u poznatom zalivu Kala Meskida.

U narednim danima, ove olujne ćelije nastaviće svoj put prema istoku.

Na udaru će se ponovo naći Balearska ostrva, gde se očekuju masovne padavine, a zatim Francuska i na kraju Italija.

Pored teških pljuskova, prognozira se i krupna gradonosna oluja.

Već u četvrtak, nevreme nastavlja kretanje ka Jadranskom moru i očekuje se da se svom snagom sruči na područje Hrvatske.

Jesenje oluje u Mediteranu poznate su po tome što mogu biti izuzetno razorne.

U oktobru 2024. godine, u španskoj regiji Valensija, dogodila se katastrofalna poplava u kojoj je stradalo više od 220 ljudi.

Nažalost, i tokom 2026. godine grmljavinska nevremena su već odnela ljudske živote, proteklog vikenda dve osobe su poginule kada je snažna oluja pogodila Kataloniju.

Uzrok je naučno jasan, tokom toplih letnjih meseci Sredozemno more se drastično zagreva, a maksimalne temperature vode često dostižu i do 30 stepeni.

Kada u jesen preko tog područja prodre hladan atlantski ili polarni vazduh, dolazi do direktnog kontakta ledene vazdušne mase i ekstremno tople vode.

Ova gigantska razlika u temperaturi stvara izuzetno labilnu atmosferu i dovodi do stvaranja najrazornijih oluja.

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(Blic)