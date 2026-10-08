STUDENTI UZ ĐAKE: Na ulice izašao Fakultet političkih nauka

Napeto je, uz barikade u Bulevaru Sen Žermen, bilo juče u Parizu gde su ustali studenti Fakulteta političkih nauka, čuvenog "Sijans Po" koji predstavlja jednu od referentnih visokoškolskih ustanova u zemlji.

Foto: Goran Čvorović

Policija je na studente ispaljivala suzavac, a došlo je i do sučeljavanja. "Radile" su i palice. BIlo je i povređenih.

Istovremeno, da bi se izbegli dalji sukobi i pokušalo sa smirivanjem strasti, ministar obrazovanja Eduar Žefre je odlučio da do kraja sedmice bude prekinuto održavanje nastave u licejima. Ipak, bilo je sporadičnih akcija.

Učenici i nastavnici liceja "Marija Kiri" u Marselju okupili su se ispred škole u okviru mirnog protesta. Otvorena je istraga za pokušaj ubistva posle prijave koju je protiv policajca podneo srednjoškolac priveden u Belforu. Sindikati prosvetnih radnika pozvali su na štrajk i ponovo na demonstracije danas (četvrtak). Jedan od vođa Srednjoškolskog sindikata Marijus Menil poručio je da će se pokret pojačavati sve dok se bude čuo glas đaka.

Potpredsednica Lige za ljudska prava i njena predstavnica u Lilu Emanuel Žurdan-Šartije najavila je da će se obratiti specijalnim izvestiocima UN zbog policijske represije nad više srednjoškolaca tokom aktuelnih protesta u Francuskoj. U međuvremenu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez zabranio je korišćenje šok bombi protiv đaka zbog kojih su neki tokom protesta postali invalidi. Društvenim mrežama kruži snimak starije gospođe koja plače i moli specijalce u trku da prestanu da nasrću na decu. S druge strane, u protest su se umešali i "Crni blokovi" koji koriste priliku da ispolje svoju standardnu aktivnost, obračunavaju se sa snagama reda i uništavaju imovinu.

Policijska prefektura je tako u pariskoj povorci u utorak identifikovala oko 300 osoba koje su izazivale nerede. Na Trgu nacije uhapšeno je 12 najopasnijih. U celoj zemlji privedeno je oko 500 učesnika protesta, dok su 43 policajca povređena.

RUŠIOCI DA PLATE

- Neophodno je da se stvari dovedu u red. Osigurati bezbednost nastavnika, podići im plate. Uspotaviti politiku u kojoj će razbijači plaćati štetu – poručila je liderka francuskih suverenista i predsednički kandidat Marin Le Pen.